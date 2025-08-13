2 godine jamstva
Novi
Ubija do 99,9 % bakterija**
Snažna dezinfekcijska svojstva
Uz Philips UV kocku za brijaći aparat površina jedinice za brijanje tretira se ultraljubičastim svjetlom. Sadrži 3 ugrađena UV-C LED svjetla s moćnom valnom duljinom od 275 nm koja uništavaju do 99,9 % bakterija** za čisto i higijensko brijanje.
UV kocka za brijaći aparat iskorištava UV-C svjetlo. Zahvaljujući kratkoj valnoj duljini, UV-C svjetlo poznato je po snažnim dezinfekcijskim svojstvima. UV-C svjetlo učinkovito onemogućuje djelovanje mikroorganizama, što ga čini pouzdanim sredstvom za sigurnu dezinfekciju površina i prostora.
UV kocka za brijaći aparat kompatibilna je sa serijama 5000, 5000X, 6000, 7000, 8000, 9000, 9000 Prestige, i9000, i9000 Prestige i i9000 Prestige Ultra.
Shvatite recenzije proizvoda
5.0
od 5
36
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
JiSvo
13/08/2025
Česká republika
Doporučuji
Skvělé čistí, strojek lépe stříhá a holí, sveze voní a moc doporučuji
Ova recenzija je napravljena za CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod
Ova recenzija je napravljena za CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod
Mirda1
08/09/2024
Česká republika
Výměna frezek
Skvělý výrobek ale zajímalo by mě životnost frézek
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod
oozik
10/01/2024
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Skvělý výrobek
Plní svoji funkci, čistí a chrání frézky. Spokojenost.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod
Kada se upotrebljava UV kocka za brijaći aparat
Ubija 99,9 % bakterija Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Paratyphi B, Staphylococcus albus za 10 min na površini jedinice aparata za brijanje, testirao neovisni laboratorij