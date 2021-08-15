2 godine jamstva
BG3027/05
BG3017/01
BG3010/15
BG3015/15
BG5020/15
BG5021/15
Kompatibilna sa serijom BodyGroom S3000
Kompatibilna sa serijom BodyGroom S5000
Kompatibilna sa serijom BodyGroom S7000
Kompatibilna s Click&Style (S500/700)
100 % vodootporan za jednostavno korištenje i čišćenje.
Glava aparata za brijanje ima patentirane zaobljene vrhove i hipoalergensku mrežicu za zaštitu kože tijekom brijanja. Dvosmjerni podrezivači režu dulje dlačice koje zatim brije mrežica kako bi se postiglo glađe brijanje.
4.2
od 5
63
Recenzije
82%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Petr770
15/08/2021
Česká republika
Provjereni kupac
Splňuje očekávání
Splňuje očekávání. Používám každý druhý den na BodyGroom S5000 a funguje bez problémů.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Bodygroom replacement foil TT2000/43 Náhradní planžeta
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Bodygroom replacement foil TT2000/43 Náhradní planžeta
Johnny077
26/01/2018
Česká republika
Náhradní hlavice pro skvělý strojek
Hlavice pro strojek Bodygroom, se kterým jsem velice spokojený, především s nástavcem na holení zad.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Bodygroom replacement foil TT2000/43 Náhradní planžeta
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Bodygroom replacement foil TT2000/43 Náhradní planžeta
Opihun
11/12/2025
Magyarország
A termék nagyon jó
Nagyon szeretem , szép simára vágja a testszőrt. Csak az intim helyen mindig belevág , és vérzik . Ott csak óvatosan !!!
Prednosti
Kiváló termék.
Mane
Nincs
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Bodygroom replacement foil TT2000/43 Csere szita
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Bodygroom replacement foil TT2000/43 Csere szita