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  • Zamjenska mrežica za podrezivanje i brijanje
  • Zamjenska mrežica za podrezivanje i brijanje
  • Zamjenska mrežica za podrezivanje i brijanje
  • Zamjenska mrežica za podrezivanje i brijanje

Bodygroom replacement foilZamjenska mrežica

TT2000/43

4.2
| (63) Recenzije | 82% osoba preporučuje ovaj proizvod
Zamjenska mrežica za podrezivanje i brijanje
Zamjenska glava za brijanje s mrežicom TT2000/51 za asortimane aparata za brijanje Bodygroom tvrtke Philips 3000, 5000 i 7000
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Kompatibilni proizvodi
Bodygroom Series 3000

Bodygroom Series 3000
Vodootporni trimer za prepone i tijelo

BG3027/05

Bodygroom series 3000

Bodygroom series 3000
Vodootporni trimer za prepone i tijelo

BG3017/01

Bodygroom series 3000

Bodygroom series 3000
Vodootporni trimer za prepone i tijelo

BG3010/15

Bodygroom series 3000

Bodygroom series 3000
Vodootporni trimer za prepone i tijelo

BG3015/15

Bodygroom Series 5000

Bodygroom Series 5000
Vodootporni trimer za prepone i tijelo

BG5020/15

Bodygroom Series 5000

Bodygroom Series 5000
Vodootporni trimer za prepone i tijelo

BG5021/15

Mrežicu mijenjajte svakih 12 mjeseci radi postizanja najboljih rezultata

Zamjenska mrežica za podrezivanje i brijanje

  • Kompatibilna sa serijom BodyGroom S3000

  • Kompatibilna sa serijom BodyGroom S5000

  • Kompatibilna sa serijom BodyGroom S7000

  • Kompatibilna s Click&Style (S500/700)

100% vodootporan za korištenje pod tušem i jednostavno čišćenje

100% vodootporan za korištenje pod tušem i jednostavno čišćenje

100 % vodootporan za jednostavno korištenje i čišćenje.

Najbolja njega tijela uz sigurno brijanje i manje nadraživanja

Najbolja njega tijela uz sigurno brijanje i manje nadraživanja

Glava aparata za brijanje ima patentirane zaobljene vrhove i hipoalergensku mrežicu za zaštitu kože tijekom brijanja. Dvosmjerni podrezivači režu dulje dlačice koje zatim brije mrežica kako bi se postiglo glađe brijanje.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.2

od 5

63

Recenzije

82%

osoba preporučuje ovaj proizvod

15/08/2021

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Splňuje očekávání

Splňuje očekávání. Používám každý druhý den na BodyGroom S5000 a funguje bez problémů.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Bodygroom replacement foil TT2000/43 Náhradní planžeta

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Bodygroom replacement foil TT2000/43 Náhradní planžeta

26/01/2018

Česká republika

Česká republika

Náhradní hlavice pro skvělý strojek

Hlavice pro strojek Bodygroom, se kterým jsem velice spokojený, především s nástavcem na holení zad.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Bodygroom replacement foil TT2000/43 Náhradní planžeta

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Bodygroom replacement foil TT2000/43 Náhradní planžeta

11/12/2025

Magyarország

Magyarország

A termék nagyon jó

Nagyon szeretem , szép simára vágja a testszőrt. Csak az intim helyen mindig belevág , és vérzik . Ott csak óvatosan !!!

Prednosti

Kiváló termék.

Mane

Nincs

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Bodygroom replacement foil TT2000/43 Csere szita

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Bodygroom replacement foil TT2000/43 Csere szita

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