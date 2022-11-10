2 godine jamstva
češalj se postavlja pritiskom, 3 mm
2D aparat za brijanje koji prati konture
50 min bežične uporabe
Glava aparata za brijanje ima patentirane zaobljene vrhove i hipoalergensku mrežicu za zaštitu kože tijekom brijanja.
Podrežite dlačice koje rastu u bilo kojem smjeru s pomoću dvosmjernog trimera i češlja od 3 mm. Za gušće dlačice preporučuje se prethodno podrezivanje.
Aparat za mokro i suho brijanje dlačica na tijelu je otporan na vodu, tako da ga možete upotrebljavati pod tušem ili izvan njega te jednostavno očistiti. Za najbolje rezultate upotrebljavajte na suhim dlačicama prije tuširanja.
4.4
od 5
336
Recenzije
90%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Bosna1
10/11/2022
Hrvatska
Odličan
Sasvim dobar uređaj. Preporučujem onima koji traže ovakvu vrstu uređaja.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Leon 50
30/12/2020
Hrvatska
Provjereni kupac
Odličan proizvod
Izuzetan proizvod. Ugodan prilikom upotrebe na bilo kom dijelu tijela. Moze poslužiti i za brijanje.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Tunja
22/06/2018
Hrvatska
Jednostavna upotreba
Uređaj je izvrsnih karakteristika, jednostavan za upotrebu, baterija ima dug rok trajanja, nedostaje jedino još koji češalj
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Bodygroom series 3000 BG2024/15 Aparat za dlačice na tijelu; uporaba pod tušem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Bodygroom series 3000 BG2024/15 Aparat za dlačice na tijelu; uporaba pod tušem
Internetska anketa provedena 2024. u kojoj su sudjelovala 16 003 muškarca koji upotrebljavaju električne aparate za uređivanje.