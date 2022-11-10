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  • Udobno iskustvo brijanja dlačica, sigurno čak i ispod pojasa
  • Udobno iskustvo brijanja dlačica, sigurno čak i ispod pojasa
  • Udobno iskustvo brijanja dlačica, sigurno čak i ispod pojasa
  • Udobno iskustvo brijanja dlačica, sigurno čak i ispod pojasa
  • Udobno iskustvo brijanja dlačica, sigurno čak i ispod pojasa
  • Udobno iskustvo brijanja dlačica, sigurno čak i ispod pojasa
  • Udobno iskustvo brijanja dlačica, sigurno čak i ispod pojasa
  • Udobno iskustvo brijanja dlačica, sigurno čak i ispod pojasa
  • Udobno iskustvo brijanja dlačica, sigurno čak i ispod pojasa
  • Udobno iskustvo brijanja dlačica, sigurno čak i ispod pojasa
  • Udobno iskustvo brijanja dlačica, sigurno čak i ispod pojasa
  • Udobno iskustvo brijanja dlačica, sigurno čak i ispod pojasa
  • Udobno iskustvo brijanja dlačica, sigurno čak i ispod pojasa
  • Udobno iskustvo brijanja dlačica, sigurno čak i ispod pojasa
  • Udobno iskustvo brijanja dlačica, sigurno čak i ispod pojasa
  • Udobno iskustvo brijanja dlačica, sigurno čak i ispod pojasa
  • Udobno iskustvo brijanja dlačica, sigurno čak i ispod pojasa
  • Udobno iskustvo brijanja dlačica, sigurno čak i ispod pojasa

2+1 produljeno jamstvo

Bodygroom series 3000Vodootporni trimer za prepone i tijelo

BG3017/01

4.4
| (336) Recenzije | 90% osoba preporučuje ovaj proizvod
Udobno iskustvo brijanja dlačica, sigurno čak i ispod pojasa
Serija 3000 dizajnirana je za snažno podrezivanje dlačica uz osjećaj ugode na koži, čak i na teško dostupnim mjestima kao što su leđa. Možete upotrebljavati ovaj aparat koji je nježan prema koži i koji s tehnologijom 2D prati konture tijela za brijanje ili možete podrezivati dlačice pomoću češlja za duljinu od 3 mm.
Pogledajte sve prednosti

Omiljena svjetska robna marka električnih aparata za uređivanje za muškarce1

2D koji prati konture tijela s tehnologijom za zaštitu kože

Udobno iskustvo brijanja dlačica, sigurno čak i ispod pojasa

  • češalj se postavlja pritiskom, 3 mm

  • 2D aparat za brijanje koji prati konture

  • 50 min bežične uporabe

Sigurno i udobno brijanje na vašoj osjetljivoj koži

Sigurno i udobno brijanje na vašoj osjetljivoj koži

Glava aparata za brijanje ima patentirane zaobljene vrhove i hipoalergensku mrežicu za zaštitu kože tijekom brijanja.

Dvosmjerni trimer i češalj za rezanje u svim smjerovima

Dvosmjerni trimer i češalj za rezanje u svim smjerovima

Podrežite dlačice koje rastu u bilo kojem smjeru s pomoću dvosmjernog trimera i češlja od 3 mm. Za gušće dlačice preporučuje se prethodno podrezivanje.

100% vodootporan aparat za brijanje dlačica

100% vodootporan aparat za brijanje dlačica

Aparat za mokro i suho brijanje dlačica na tijelu je otporan na vodu, tako da ga možete upotrebljavati pod tušem ili izvan njega te jednostavno očistiti. Za najbolje rezultate upotrebljavajte na suhim dlačicama prije tuširanja.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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4.4

od 5

336

Recenzije

90%

osoba preporučuje ovaj proizvod

10/11/2022

Hrvatska

Hrvatska

Odličan

Sasvim dobar uređaj. Preporučujem onima koji traže ovakvu vrstu uređaja.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

30/12/2020

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Odličan proizvod

Izuzetan proizvod. Ugodan prilikom upotrebe na bilo kom dijelu tijela. Moze poslužiti i za brijanje.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

22/06/2018

Hrvatska

Hrvatska

Jednostavna upotreba

Uređaj je izvrsnih karakteristika, jednostavan za upotrebu, baterija ima dug rok trajanja, nedostaje jedino još koji češalj

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Bodygroom series 3000 BG2024/15 Aparat za dlačice na tijelu; uporaba pod tušem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Bodygroom series 3000 BG2024/15 Aparat za dlačice na tijelu; uporaba pod tušem

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Upozorenja

  1. Internetska anketa provedena 2024. u kojoj su sudjelovala 16 003 muškarca koji upotrebljavaju električne aparate za uređivanje. 