2 godine jamstva
3 češlja (post. pritiskom), 3, 5, 7 mm
2D aparat za brijanje koji prati konture
60 min bežične uporabe, 1h punjenja
Nastavak za leđa
Sada pouzdano možete uređivati dlačice na cijelom tijelu samo jednim aparatom. Ovaj aparat za brijanje dlačica na cijelom tijelu tvrtke Philips namijenjen je muškarcima i pruža podrezivanje na 3 različite duljine kako biste postigli ujednačene rezultate na leđima, ramenima, prsima, trbuhu, pazusima, rukama, preponama i nogama.
Jednostavno uklanjanje dlačica s leđa. Ovaj dodatak je dizajniran posebno za jednostavno uklanjanje dlačica s leđa.
Glava aparata za brijanje ima patentirane zaobljene vrhove i hipoalergensku mrežicu za zaštitu kože tijekom brijanja.
4.5
od 5
224
Recenzije
91%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Tokar995
06/02/2021
Hrvatska
Odlican aparat za brijanje tijela
Nesto ekstra kvaliteta, brzog punjenja i dugog koristenja. Veoma lijepo lezi u ruci, lak za rukovanje. Sve pohvale i preporuke. Odnos cjene i kavliteta 10+
Prednosti
Najbolji Philips
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
KrunoOs
16/07/2018
Hrvatska
Izvrstan proizvod!
Philips brijač BG5020 se pokazao kao prava stvar, ali opet, od Philipsa nisam ništa manje niti očekivao :-) ! Učinkovit, vrlo temeljit (znači, nema onog - negdje obrije, a negdje ne), praktičan i jednostavan za uporabu. Meni posve dovoljno da Vam se zahvalim na ovom "otkriću" :-) (ja sam, naime, dosad bio čovjek samo od britvica). Uživat ću u daljnjem korištenju. Srdačan pozdrav!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
hump1
04/07/2018
Hrvatska
odličan proizvod
Aparat za brijanje stigao neki dan, odličan je. O produžetku za leđa nisam imao pojma dok ga nisam vidio u kutiji s ostalim dijelovima. Zadovoljan sam, praktičan je i elegantan. Veselim se buducim nagradnim igrama 5+!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Internetska anketa provedena 2024. u kojoj su sudjelovala 16 003 muškarca koji upotrebljavaju električne aparate za uređivanje.