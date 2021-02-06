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  • Potpuna njega cijelog tijela, sigurno čak i ispod pojasa
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  • Potpuna njega cijelog tijela, sigurno čak i ispod pojasa
  • Potpuna njega cijelog tijela, sigurno čak i ispod pojasa
  • Potpuna njega cijelog tijela, sigurno čak i ispod pojasa
  • Potpuna njega cijelog tijela, sigurno čak i ispod pojasa
  • Potpuna njega cijelog tijela, sigurno čak i ispod pojasa
  • Potpuna njega cijelog tijela, sigurno čak i ispod pojasa
  • Potpuna njega cijelog tijela, sigurno čak i ispod pojasa
  • Potpuna njega cijelog tijela, sigurno čak i ispod pojasa
  • Potpuna njega cijelog tijela, sigurno čak i ispod pojasa
  • Potpuna njega cijelog tijela, sigurno čak i ispod pojasa
  • Potpuna njega cijelog tijela, sigurno čak i ispod pojasa
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  • Potpuna njega cijelog tijela, sigurno čak i ispod pojasa
  • Potpuna njega cijelog tijela, sigurno čak i ispod pojasa
  • Potpuna njega cijelog tijela, sigurno čak i ispod pojasa
  • Potpuna njega cijelog tijela, sigurno čak i ispod pojasa
  • Potpuna njega cijelog tijela, sigurno čak i ispod pojasa
  • Potpuna njega cijelog tijela, sigurno čak i ispod pojasa
  • Potpuna njega cijelog tijela, sigurno čak i ispod pojasa
  • Potpuna njega cijelog tijela, sigurno čak i ispod pojasa
  • Potpuna njega cijelog tijela, sigurno čak i ispod pojasa
  • Potpuna njega cijelog tijela, sigurno čak i ispod pojasa

2+1 produljeno jamstvo

Bodygroom Series 5000Vodootporni trimer za prepone i tijelo

BG5020/15

4.5
| (224) Recenzije | 91% osoba preporučuje ovaj proizvod
Potpuna njega cijelog tijela, sigurno čak i ispod pojasa
The Series 5000 is designed to power through hair without compromise on skin comfort, even in hard-to-reach areas like the back. Use the skin friendly shaver with countour following 2D technology or trim with the 3, 5 or 7mm length combs.
Pogledajte sve prednosti

Omiljena svjetska robna marka električnih aparata za uređivanje za muškarce1

Tehnologija 2D koja prati konture tijela s tehnologijom za zaštitu kože

Potpuna njega cijelog tijela, sigurno čak i ispod pojasa

  • 3 češlja (post. pritiskom), 3, 5, 7 mm

  • 2D aparat za brijanje koji prati konture

  • 60 min bežične uporabe, 1h punjenja

  • Nastavak za leđa

Potpuna njega cijelog tijela u jednom proizvodu

Potpuna njega cijelog tijela u jednom proizvodu

Sada pouzdano možete uređivati dlačice na cijelom tijelu samo jednim aparatom. Ovaj aparat za brijanje dlačica na cijelom tijelu tvrtke Philips namijenjen je muškarcima i pruža podrezivanje na 3 različite duljine kako biste postigli ujednačene rezultate na leđima, ramenima, prsima, trbuhu, pazusima, rukama, preponama i nogama.

Uređivanje teško dostupnih mjesta s nastavkom za leđa

Uređivanje teško dostupnih mjesta s nastavkom za leđa

Jednostavno uklanjanje dlačica s leđa. Ovaj dodatak je dizajniran posebno za jednostavno uklanjanje dlačica s leđa.

Sigurno i udobno brijanje na vašoj osjetljivoj koži

Sigurno i udobno brijanje na vašoj osjetljivoj koži

Glava aparata za brijanje ima patentirane zaobljene vrhove i hipoalergensku mrežicu za zaštitu kože tijekom brijanja.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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4.5

od 5

224

Recenzije

91%

osoba preporučuje ovaj proizvod

06/02/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odlican aparat za brijanje tijela

Nesto ekstra kvaliteta, brzog punjenja i dugog koristenja. Veoma lijepo lezi u ruci, lak za rukovanje. Sve pohvale i preporuke. Odnos cjene i kavliteta 10+

Prednosti

Najbolji Philips

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

16/07/2018

Hrvatska

Hrvatska

Izvrstan proizvod!

Philips brijač BG5020 se pokazao kao prava stvar, ali opet, od Philipsa nisam ništa manje niti očekivao :-) ! Učinkovit, vrlo temeljit (znači, nema onog - negdje obrije, a negdje ne), praktičan i jednostavan za uporabu. Meni posve dovoljno da Vam se zahvalim na ovom "otkriću" :-) (ja sam, naime, dosad bio čovjek samo od britvica). Uživat ću u daljnjem korištenju. Srdačan pozdrav!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

04/07/2018

Hrvatska

Hrvatska

odličan proizvod

Aparat za brijanje stigao neki dan, odličan je. O produžetku za leđa nisam imao pojma dok ga nisam vidio u kutiji s ostalim dijelovima. Zadovoljan sam, praktičan je i elegantan. Veselim se buducim nagradnim igrama 5+!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

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Upozorenja

  1. Internetska anketa provedena 2024. u kojoj su sudjelovala 16 003 muškarca koji upotrebljavaju električne aparate za uređivanje. 