2 godine jamstva
Obustavljeno
Pogonske jed. od 32 mm / zatvoreni tip
Slušalice koje se stavljaju na uši
Jastučići za uši koji propuštaju zrak
Kompaktno preklapanje
Idealna duljina kabela pruža vam slobodu odabira mjesta za audio uređaj.
Neodimijske akustične pogonske jedinice od 32 mm daju jasan zvuk i snažan bas.
Ugrađeni mikrofon sa sprječavanjem odjeka održava čistoću zvuka kada želite pričati.
5.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
God1980
02/03/2022
България
Provjereni kupac
Срахотен продукт!
От много време се доверявам на уредите с марка Philips и за пореден път направих правилният избор със самобръсначката One blade.Лесно и прецизно бръснене и оформяне на брада,Добри резултати при използването му и върху цяло тяло.Лесна подръжка и дълга употреба с едно зареждане!Страхотен продукт който препоръчвам на бъдещите ви клиенти!
Prednosti
Лек,удобен и прецизен!
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAUH201BK Слушалки с микрофон
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAUH201BK Слушалки с микрофон
pawlos
23/04/2020
Polska
Zaposlenik Philipsa
super stosunek ceny do jakości
[Employee of philipsglobal] Słuchawki kupiłem z racji, że stare nagle odmówiły posłuszeństwa. Za te pieniądze nie spodziewałem się szału. Zdziwiły mnie na plus, aktualnie służą jako odsłuch podczas nagrywania wokali :)
Prednosti
cena, brzmienie, wytrzymałość
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem