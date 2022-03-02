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Obustavljeno

Slušalice s mikrofonom

TAUH201WT/00

5
| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
To je vaše vrijeme
Oblikujte vlastiti prostor. Ove slušalice koje se stavljaju na uši daju čist zvuk i snažan bas. Naglavna traka tako je lagana da ćete ju jedva osjetiti. Plosnati kabel se ne petlja. Školjke za uši su meke i sklapaju se kada se pripremite i krenete.
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To je vaše vrijeme

  • Pogonske jed. od 32 mm / zatvoreni tip

  • Slušalice koje se stavljaju na uši

  • Jastučići za uši koji propuštaju zrak

  • Kompaktno preklapanje

Kabel duljine 1,2 m idealan je za uporabu na otvorenom

Idealna duljina kabela pruža vam slobodu odabira mjesta za audio uređaj.

Neodimijske akustične pogonske jedinice od 32 mm. Jasan zvuk. Snažan bas.

Neodimijske akustične pogonske jedinice od 32 mm daju jasan zvuk i snažan bas.

Ugrađeni mikrofon sprječava odjek pa je zvuk jasan.

Ugrađeni mikrofon sa sprječavanjem odjeka održava čistoću zvuka kada želite pričati.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

02/03/2022

България

България

Provjereni kupac

Срахотен продукт!

От много време се доверявам на уредите с марка Philips и за пореден път направих правилният избор със самобръсначката One blade.Лесно и прецизно бръснене и оформяне на брада,Добри резултати при използването му и върху цяло тяло.Лесна подръжка и дълга употреба с едно зареждане!Страхотен продукт който препоръчвам на бъдещите ви клиенти!

Prednosti

Лек,удобен и прецизен!

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAUH201BK Слушалки с микрофон

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAUH201BK Слушалки с микрофон

23/04/2020

Polska

Polska

Zaposlenik Philipsa

super stosunek ceny do jakości

[Employee of philipsglobal] Słuchawki kupiłem z racji, że stare nagle odmówiły posłuszeństwa. Za te pieniądze nie spodziewałem się szału. Zdziwiły mnie na plus, aktualnie służą jako odsłuch podczas nagrywania wokali :)

Prednosti

cena, brzmienie, wytrzymałość

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem

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