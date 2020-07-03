2 godine jamstva
Obustavljeno
Pogonske jedinice od 6 mm / zatv. tip
Slušalice koje se umeću u uho
6 + 18 sati reprodukcije
Sigurno pristajanje
Tri izmjenjiva gumirana umetka za uho jamče savršenu izolaciju. Fleksibilna krilca čvrsto prianjaju ispod grebena uha. Bez obzira na intenzitet vaših pokreta, ove sportske slušalice ostat će na svom mjestu.
Bez obzira na intenzitet vaših pokreta, slušalice će ostati na svom mjestu. Fleksibilna krilca čvrsto prianjaju ispod grebena uha. Mali, srednji i veliki izmjenjivi gumirani umetci za uho svim korisnicima omogućavaju odabir savršene veličine.
Praktičnim gumbima bez primjene telefona možete pauzirati popis za reprodukciju i prihvaćati pozive. Slušalice su spremne za uparivanje odmah po uključenju tehnologije Bluetooth. Nakon uparivanja pamte posljednji uređaj s kojim su bile uparene.
4.9
od 5
14
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Zebra54321
03/07/2020
Slovenija
vrhunske športne slušalke
za potrebe kolesarjenja in teka sem si jih kupil - lahko rečem samo da so TOP izdelek. Zvok je odličen, dobri basi kljub temu pa ima odlične srednje tone - ki so zame najpomembnejši. Se lahko perejo in dezinficirajo. Najboljša stvar pa je dezinfikacija v sami škatlici - polnilcu.
Prednosti
vzdržljivost baterije, pralne, udobne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 7000 series TAST702BK Brezžične slušalke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 7000 series TAST702BK Brezžične slušalke
Davorin
12/05/2020
Slovenija
daleč najboljše slušalke kar jih imam
Glede na to, da veliko športam sem imel že veliko slušalk. Tokrat sem se po nasvetu prijatelja odločil za TAST702bk. Slušalke presenečajo na vsakem koraku. Izjemno se prilagajajo ušesu in ne padajo iz ušes, zvok je čist - brez šomov in kvaliteten. Uporabljam jih predvsem pri teku, hoji, fitnessu in gameingu. Priročna, majhna in lahka polnilna torbica v samo v 15 minutah polnenja, omogoča uporabo slušalk za dobro uro (z enim celotnim polnenjem držijo več kot 5 ur). Ob polnenju UV čiščenje uniči bakterije. Še posebejjih priporočam vsem, ki so aktivni.
Prednosti
prilagodljivost, vodoodpornost, čist zvok + UV čiščenje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 7000 series TAST702BK Brezžične slušalke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 7000 series TAST702BK Brezžične slušalke
FranceP
16/04/2020
Slovenija
Prvi vtis: Noroooo
Že nekaj let nazaj sem imel Philips slušalke iz športne linije in sem bil več kot zadovoljen z njimi. Bile so pralne, zvok fantastičen, praktično neuničljive. Sedaj sem s temi po prvih treningih enako navdušen, mi je pa tale opcija z UV čiščenjem dobra, saj se pri teku res veliko znojim in so pred naslednjo uporabo kot nove.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 7000 series TAST702BK Brezžične slušalke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 7000 series TAST702BK Brezžične slušalke
Stvarni rezultati mogu se razlikovati