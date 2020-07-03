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  • Riješite se žica.
  • Riješite se žica.
  • Riješite se žica.
  • Riješite se žica.
  • Riješite se žica.
  • Riješite se žica.
  • Riješite se žica.
  • Riješite se žica.
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Obustavljeno

7000 seriesBežične slušalice

TAST702BK/00

4.9
| (14) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Riješite se žica.
Ove prave bežične sportske slušalice vole kada se znojite. Otpornost na prskanje IPX5 i čista UV tehnologija znače da ćete ostati svježi, bez obzira na to koliko naporno trenirate. S prijenosnim kućištem za punjenje dobivate do 24 sati izvođenja glazbe.
Pogledajte sve prednosti

Nesmetano trenirajte.

Riješite se žica.

  • Pogonske jedinice od 6 mm / zatv. tip

  • Slušalice koje se umeću u uho

  • 6 + 18 sati reprodukcije

  • Sigurno pristajanje

Meka gumena krilca. Dobro prianjanje i udobnost

Tri izmjenjiva gumirana umetka za uho jamče savršenu izolaciju. Fleksibilna krilca čvrsto prianjaju ispod grebena uha. Bez obzira na intenzitet vaših pokreta, ove sportske slušalice ostat će na svom mjestu.

Savršena izolacija, sjajna pasivna izolacija buke

Bez obzira na intenzitet vaših pokreta, slušalice će ostati na svom mjestu. Fleksibilna krilca čvrsto prianjaju ispod grebena uha. Mali, srednji i veliki izmjenjivi gumirani umetci za uho svim korisnicima omogućavaju odabir savršene veličine.

Pametno uparivanje. Automatski pronađite svoj Bluetooth uređaj

Praktičnim gumbima bez primjene telefona možete pauzirati popis za reprodukciju i prihvaćati pozive. Slušalice su spremne za uparivanje odmah po uključenju tehnologije Bluetooth. Nakon uparivanja pamte posljednji uređaj s kojim su bile uparene.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.9

od 5

14

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

03/07/2020

Slovenija

Slovenija

vrhunske športne slušalke

za potrebe kolesarjenja in teka sem si jih kupil - lahko rečem samo da so TOP izdelek. Zvok je odličen, dobri basi kljub temu pa ima odlične srednje tone - ki so zame najpomembnejši. Se lahko perejo in dezinficirajo. Najboljša stvar pa je dezinfikacija v sami škatlici - polnilcu.

Prednosti

vzdržljivost baterije, pralne, udobne

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 7000 series TAST702BK Brezžične slušalke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 7000 series TAST702BK Brezžične slušalke

12/05/2020

Slovenija

Slovenija

daleč najboljše slušalke kar jih imam

Glede na to, da veliko športam sem imel že veliko slušalk. Tokrat sem se po nasvetu prijatelja odločil za TAST702bk. Slušalke presenečajo na vsakem koraku. Izjemno se prilagajajo ušesu in ne padajo iz ušes, zvok je čist - brez šomov in kvaliteten. Uporabljam jih predvsem pri teku, hoji, fitnessu in gameingu. Priročna, majhna in lahka polnilna torbica v samo v 15 minutah polnenja, omogoča uporabo slušalk za dobro uro (z enim celotnim polnenjem držijo več kot 5 ur). Ob polnenju UV čiščenje uniči bakterije. Še posebejjih priporočam vsem, ki so aktivni.

Prednosti

prilagodljivost, vodoodpornost, čist zvok + UV čiščenje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 7000 series TAST702BK Brezžične slušalke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 7000 series TAST702BK Brezžične slušalke

16/04/2020

Slovenija

Slovenija

Prvi vtis: Noroooo

Že nekaj let nazaj sem imel Philips slušalke iz športne linije in sem bil več kot zadovoljen z njimi. Bile so pralne, zvok fantastičen, praktično neuničljive. Sedaj sem s temi po prvih treningih enako navdušen, mi je pa tale opcija z UV čiščenjem dobra, saj se pri teku res veliko znojim in so pred naslednjo uporabo kot nove.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 7000 series TAST702BK Brezžične slušalke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 7000 series TAST702BK Brezžične slušalke

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