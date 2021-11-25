Obustavljeno
Uvijek uz vas. Bez ometanja
Ostanite usredotočeni uz bežične slušalice sa značajkom blokiranja buke koje vam pružaju do 14 sati reprodukcije. Lagana traka za vrat olakšava vam držanje slušalica blizu vas. Suvremene pametne funkcije pomažu vam da ostanete organizirani.
Pogon. jed. od 13 mm / zat. str.i dio
Slušalice koje se umeću u uho
Crna
Traka za vrat
Bez obzira gdje vas dan odvede, ove bežične slušalice koje se umeću u uši neće vas iznevjeriti. Jedno punjenje traje svega 2 sati, a onda možete uživati u 14 sati reprodukcije. Ako vam treba još napajanja, svega 5 minuta punjenja pružit će vam 2 sata reprodukcije
Ostavite sve iza sebe s aktivnim blokiranjem buke. Isključite buku vlaka ili užurbanog ureda samo pritiskom na tipku. Ako ste u pokretu možete slušati svoju glazbu i ostati svjesni buke na ulici uz značajku Awareness Mode.
Preuzmite poziv, zaustavite popis pjesama. Sve to bez dodirivanja pametnog telefona. Ugrađeni mikrofon s funkcijom sprječavanja odjeka osigurava jasan zvuk dok razgovarate. Dok slušate glazbu i podcaste, savršeno podešene neodimijske akustične pogonske jedinice pružaju jasan, detaljan zvuk.
4.0
od 5
10
Recenzije
89%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Elżbieta Figura
25/11/2021
Polska
Słuchawki posiadają wszystko to co powinny posiada
Słuchaweczki są super, przydają się w domu do prowadzenia rozmowy telefonicznej (ręce wolne) można przy okazji rozmowy np. gotować obiad, do słuchania muzyki są super, głośne z funkcją do przodu do tyłu, do biegania, na spacery-wszystko przetestowałam
Prednosti
dobra bateria, łącze bluetooth suuuper
Mane
brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Datum upotrebe 2021-05-25
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Datum upotrebe 2021-05-25
Szwed
27/06/2020
Polska
Philips TAPN505BK
Działają zgodnie ze specyfikacją jestem zadowolony nie mam żadnych negatywnych uwag, bardzo dobry odsłuch muzyki jak na słuchawki tego typu. Polecam zakup.
Prednosti
bardzo dobra jakość dżwięku
Mane
brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Datum upotrebe 2020-05-27
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Datum upotrebe 2020-05-27
Damiano90
30/04/2020
Polska
Dobre
Żona się ze mnie śmieje że zaraz będę w nich chodzić spać bo noszę je dobre 12h dziennie. Słuchawki trzymają się bardzo dobrze w uszach. Jakość dźwięku jest dobra. Podczas rozmów nie ma żadnych zakłóceń
Prednosti
wygląd/ wygoda / jakość
Mane
brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Datum upotrebe 2019-03-30
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Datum upotrebe 2019-03-30