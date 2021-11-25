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  • Snimka jednog proizvoda
  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
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Obustavljeno

Bežične sluš. koje se stavljaju u uši za HD zvuk

TAPN505BK/00

4

| (10) Recenzije | 89% osoba preporučuje ovaj proizvod

Uvijek uz vas. Bez ometanja

Ostanite usredotočeni uz bežične slušalice sa značajkom blokiranja buke koje vam pružaju do 14 sati reprodukcije. Lagana traka za vrat olakšava vam držanje slušalica blizu vas. Suvremene pametne funkcije pomažu vam da ostanete organizirani.

Pogledajte sve prednosti

Zvuk visoke rezolucije s bežičnim slušalicama s trakom za vrat ANC

Uvijek uz vas. Bez ometanja

  • Pogon. jed. od 13 mm / zat. str.i dio

  • Slušalice koje se umeću u uho

  • Crna

  • Traka za vrat

14 sati reprodukcije (9 sati aktivnog blokiranja buke)

Bez obzira gdje vas dan odvede, ove bežične slušalice koje se umeću u uši neće vas iznevjeriti. Jedno punjenje traje svega 2 sati, a onda možete uživati u 14 sati reprodukcije. Ako vam treba još napajanja, svega 5 minuta punjenja pružit će vam 2 sata reprodukcije

Aktivno blokiranje buke. Bez ometanja

Ostavite sve iza sebe s aktivnim blokiranjem buke. Isključite buku vlaka ili užurbanog ureda samo pritiskom na tipku. Ako ste u pokretu možete slušati svoju glazbu i ostati svjesni buke na ulici uz značajku Awareness Mode.

Detaljan zvuk. Snažan bas

Preuzmite poziv, zaustavite popis pjesama. Sve to bez dodirivanja pametnog telefona. Ugrađeni mikrofon s funkcijom sprječavanja odjeka osigurava jasan zvuk dok razgovarate. Dok slušate glazbu i podcaste, savršeno podešene neodimijske akustične pogonske jedinice pružaju jasan, detaljan zvuk.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.0

od 5

10

Recenzije

89%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

25/11/2021

Polska

Polska

Słuchawki posiadają wszystko to co powinny posiada

Słuchaweczki są super, przydają się w domu do prowadzenia rozmowy telefonicznej (ręce wolne) można przy okazji rozmowy np. gotować obiad, do słuchania muzyki są super, głośne z funkcją do przodu do tyłu, do biegania, na spacery-wszystko przetestowałam

Prednosti

dobra bateria, łącze bluetooth suuuper

Mane

brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Datum upotrebe 2021-05-25

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Datum upotrebe 2021-05-25

27/06/2020

Polska

Polska

Philips TAPN505BK

Działają zgodnie ze specyfikacją jestem zadowolony nie mam żadnych negatywnych uwag, bardzo dobry odsłuch muzyki jak na słuchawki tego typu. Polecam zakup.

Prednosti

bardzo dobra jakość dżwięku

Mane

brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Datum upotrebe 2020-05-27

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Datum upotrebe 2020-05-27

30/04/2020

Polska

Polska

Dobre

Żona się ze mnie śmieje że zaraz będę w nich chodzić spać bo noszę je dobre 12h dziennie. Słuchawki trzymają się bardzo dobrze w uszach. Jakość dźwięku jest dobra. Podczas rozmów nie ma żadnych zakłóceń

Prednosti

wygląd/ wygoda / jakość

Mane

brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Datum upotrebe 2019-03-30

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Datum upotrebe 2019-03-30

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