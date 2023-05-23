ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Elegantan dizajn. 30 sati reprodukcije
  • Elegantan dizajn. 30 sati reprodukcije
  • Elegantan dizajn. 30 sati reprodukcije
  • Elegantan dizajn. 30 sati reprodukcije
  • Elegantan dizajn. 30 sati reprodukcije
  • Elegantan dizajn. 30 sati reprodukcije
  • Elegantan dizajn. 30 sati reprodukcije
  • Elegantan dizajn. 30 sati reprodukcije
  • Elegantan dizajn. 30 sati reprodukcije
  • Elegantan dizajn. 30 sati reprodukcije
  • Elegantan dizajn. 30 sati reprodukcije
  • Elegantan dizajn. 30 sati reprodukcije
  • Elegantan dizajn. 30 sati reprodukcije
  • Elegantan dizajn. 30 sati reprodukcije
  • Elegantan dizajn. 30 sati reprodukcije
  • Elegantan dizajn. 30 sati reprodukcije

Obustavljeno

Bežične Bluetooth® slušalice

TAPH802BK/00

3.6
| (10) Recenzije
Elegantan dizajn. 30 sati reprodukcije
Gdje god da krenete. Ove bežične slušalice koje se stavljaju na uši čine svakodnevna putovanja zabavnijim uz balansiran i detaljan zvuk te do 30 sati reprodukcije. Ako vam je potrebno više, brzim punjenjem dobivate od 2 do 6 sati dodatne reprodukcije.
Pogledajte sve prednosti

Bežične slušalice sa zvukom visoke rezolucije

Elegantan dizajn. 30 sati reprodukcije

  • Pogon. jed. od 40 mm/zat. stražnji dio

  • Slušalice koje se stavljaju preko ušiju

Svako putovanje na posao. 30 sati reprodukcije.

Ove slušalice uvijek možete koristiti za najzahtjevnija dnevna putovanja. Jedno punjenje traje svega 1,5 sati, a onda možete uživati u 30 sati reprodukcije ili razgovora. Dvije razine brzog punjenja – Ekstra brzo punjenje i Brzo punjenje – pružaju dodatnih 2, odnosno 6 sati reprodukcije. Možete ih slušati od ponedjeljka do petka – i duže.

Detaljan zvuk. Snažan bas

Savršeno prilagođene neomidijske akustičke pogonske jedinice omogućavaju reprodukciju dubokih basova i čistih srednjih tonova

Fleksibilan dizajn

Ove bežične slušalice mogu se pohvaliti mekim jastučićima koji se uredno preklapaju u dvije konfiguracije. Možete ih preklopiti ravno, što je savršeno za spremanje u uredsku ladicu. Možete ih preklopiti ravno i prema unutra, čime dobivate kompaktan paketić koji možete spremiti u džep kaputa ili torbicu.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

3.6

od 5

10

Recenzije

23/05/2023

Polska

Polska

Provjereni kupac

Gabaryty i funkcje.

Doskonale leży na głowie. Ma duże i miękkie nauszniki. Doskonały do oglądania telewizora na leżąco. Prosta obsługa.

Prednosti

W miarę tani w stosunku do podobnych produktów innych firm.

Mane

Brak

Ova recenzija je napravljena za TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Ova recenzija je napravljena za TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

26/09/2021

Polska

Polska

Jakoś, cena

Polecam ,każdemu kto chce bardzo dobre słuchawki, w przystępnej cenie

Prednosti

wygląd ,dźwięk ,cena adekwatna do jakości, możliwość podłączenia kabla audio

Mane

brak pokrowca, krótki kabel

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

17/09/2021

Polska

Polska

Bezproblemowe słuchawki

Używam słuchawek od roku. Głównie w pracy, ale również przy wszelkiego rodzaju pracach domowych (odkurzanie, koszenie itp.) Wspaniale odcinają od rozpraszającego otoczenia. Dźwięk bardzo dobry, ale to akurat odczucie subiektywne. Baterie zaskakująco długo wytrzymują, zarówno w trybie stand-by jak i podczas intensywnego słuchania. Ogólny odsłuch w TAPH802BK w połączeniu z zamkniętą budową słuchawek bardzo dobry. Funkcja odbioru połączeń telefonicznych działa bez zarzutu, chociaż rozmowa bezpośrednio przez telefon podobno lepiej słyszalna.

Prednosti

Czas pracy bez konieczności doładowywania

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Stvarni rezultati mogu se razlikovati