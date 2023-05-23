2 godine jamstva
Obustavljeno
TAPH802BK/00
Pogon. jed. od 40 mm/zat. stražnji dio
Slušalice koje se stavljaju preko ušiju
Ove slušalice uvijek možete koristiti za najzahtjevnija dnevna putovanja. Jedno punjenje traje svega 1,5 sati, a onda možete uživati u 30 sati reprodukcije ili razgovora. Dvije razine brzog punjenja – Ekstra brzo punjenje i Brzo punjenje – pružaju dodatnih 2, odnosno 6 sati reprodukcije. Možete ih slušati od ponedjeljka do petka – i duže.
Savršeno prilagođene neomidijske akustičke pogonske jedinice omogućavaju reprodukciju dubokih basova i čistih srednjih tonova
Ove bežične slušalice mogu se pohvaliti mekim jastučićima koji se uredno preklapaju u dvije konfiguracije. Možete ih preklopiti ravno, što je savršeno za spremanje u uredsku ladicu. Možete ih preklopiti ravno i prema unutra, čime dobivate kompaktan paketić koji možete spremiti u džep kaputa ili torbicu.
3.6
od 5
10
Recenzije
Johan Monke
23/05/2023
Polska
Dio promocije
Provjereni kupac
Gabaryty i funkcje.
Doskonale leży na głowie. Ma duże i miękkie nauszniki. Doskonały do oglądania telewizora na leżąco. Prosta obsługa.
Prednosti
W miarę tani w stosunku do podobnych produktów innych firm.
Mane
Brak
Ova recenzija je napravljena za TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Ova recenzija je napravljena za TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
bialy
26/09/2021
Polska
Jakoś, cena
Polecam ,każdemu kto chce bardzo dobre słuchawki, w przystępnej cenie
Prednosti
wygląd ,dźwięk ,cena adekwatna do jakości, możliwość podłączenia kabla audio
Mane
brak pokrowca, krótki kabel
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
To ja Pseudonim
17/09/2021
Polska
Bezproblemowe słuchawki
Używam słuchawek od roku. Głównie w pracy, ale również przy wszelkiego rodzaju pracach domowych (odkurzanie, koszenie itp.) Wspaniale odcinają od rozpraszającego otoczenia. Dźwięk bardzo dobry, ale to akurat odczucie subiektywne. Baterie zaskakująco długo wytrzymują, zarówno w trybie stand-by jak i podczas intensywnego słuchania. Ogólny odsłuch w TAPH802BK w połączeniu z zamkniętą budową słuchawek bardzo dobry. Funkcja odbioru połączeń telefonicznych działa bez zarzutu, chociaż rozmowa bezpośrednio przez telefon podobno lepiej słyszalna.
Prednosti
Czas pracy bez konieczności doładowywania
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Stvarni rezultati mogu se razlikovati