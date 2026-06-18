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Bežični zvučnici
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Moving Sound Bežični zvučnik
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TAMS60Y/00
Dostupno
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Imate trenutni pristup priručnicima, prilagođenoj podršci i još mnogo toga. Osim toga, brzo je i lako.
Za iOS i Android
Podržava upravljanje odabranim modelima Philips Bluetooth zvučnika, soundbarova, party zvučnika, mikro sustava, CD audio sustava i prijenosnih radija.
Kratke upute za korisnike - English (US)
EU Izjava o sukladnosti
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Jamstvo
Informacije o jamstvu za naše proizvode
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