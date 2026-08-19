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  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
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  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller

Moving SoundBežični zvučnik

TAMS60Y/00

Dostupno

Black
Black
Yellow
Yellow

The Roller

Ikona je ponovno rođena. The Roller donosi pravi stereo zvuk i besprijekornu povezivost u svojem prepoznatljivom stilu 80-ih. Odvažan je, glasan i pruža dubok, precizno definiran bas koji snažno udara i ostaje čvrst.

Pogledajte sve prednosti

The Roller

  • Upečatljiv zvuk. Retro izgled

  • 120W MAX (60W RMS)

  • Do 24 sata reprodukcije

  • IP67 otpornost na prašinu i vodu

Ikona 80-ih u modernom izdanju

Ikona 80-ih u modernom izdanju

The Roller možda izgleda kao u vrijeme kaseta, ali rekonstruiran je za maksimalnu snagu od 120 W (60 W RMS-a) i dublji bas nego ikad prije. Ako ste vani, možete uključiti značajku Moving Sound kako bi bas ostao dubok, a zvuk oštar na otvorenom.

Nova akustika. Aktivni dvosmjerni stereosustav

Nova akustika. Aktivni dvosmjerni stereosustav

Dvije 3,5-inčne pogonske jedinice, posebni visokotonci i aktivna skretnica zajedno precizno odvajaju visoke i niske tonove. Dvostruki pasivni zvučnici produbljuju bas. Rezultat je istinski stereozvuk sa snažnom dubinom i oštrim detaljima.

Bluetooth® povezivanje s više točaka i USB audio

Bluetooth® povezivanje s više točaka i USB audio

Bluetooth® 6.0 omogućuje usmjeravanje bez iritantnih stišavanja zvuka, a The Roller možete povezati s dva uređaja odjednom. Možete i ukopčati vanjski uređaj u USB-C priključnicu i slušati glazbu na taj način.

Tehničke specifikacije

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Upozorenja

  1. Naziv i logotipi Bluetooth® registrirani su žigovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. Naziv i logotipi Auracast™ žigovi su u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc.

  2. Ocjena IP67 znači da je pogonska jedinica zvučnika nepropusna za prašinu i da se može uroniti do 30 minuta na dubinu do 1 m.