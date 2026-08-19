2 godine jamstva
TAMS60Y/00
The Roller
Ikona je ponovno rođena. The Roller donosi pravi stereo zvuk i besprijekornu povezivost u svojem prepoznatljivom stilu 80-ih. Odvažan je, glasan i pruža dubok, precizno definiran bas koji snažno udara i ostaje čvrst.
Upečatljiv zvuk. Retro izgled
120W MAX (60W RMS)
Do 24 sata reprodukcije
IP67 otpornost na prašinu i vodu
The Roller možda izgleda kao u vrijeme kaseta, ali rekonstruiran je za maksimalnu snagu od 120 W (60 W RMS-a) i dublji bas nego ikad prije. Ako ste vani, možete uključiti značajku Moving Sound kako bi bas ostao dubok, a zvuk oštar na otvorenom.
Dvije 3,5-inčne pogonske jedinice, posebni visokotonci i aktivna skretnica zajedno precizno odvajaju visoke i niske tonove. Dvostruki pasivni zvučnici produbljuju bas. Rezultat je istinski stereozvuk sa snažnom dubinom i oštrim detaljima.
Bluetooth® 6.0 omogućuje usmjeravanje bez iritantnih stišavanja zvuka, a The Roller možete povezati s dva uređaja odjednom. Možete i ukopčati vanjski uređaj u USB-C priključnicu i slušati glazbu na taj način.
Recenzije
Naziv i logotipi Bluetooth® registrirani su žigovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. Naziv i logotipi Auracast™ žigovi su u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc.
Ocjena IP67 znači da je pogonska jedinica zvučnika nepropusna za prašinu i da se može uroniti do 30 minuta na dubinu do 1 m.