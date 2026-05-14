ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

Moving Sound Bežični zvučnik

Podrška

Moving SoundBežični zvučnik

TAMS60B/00

Moving Sound Bežični zvučnik

Dostupno

Black
Black
Yellow
Yellow

Idi u trgovinu

Prijavite se ili izradite račun

Registrirajte svoj proizvod

Imate trenutni pristup priručnicima, prilagođenoj podršci i još mnogo toga. Osim toga, brzo je i lako.

Registriraj odmah

Za iOS i Android

Aplikacija Philips Entertainment

Podržava upravljanje odabranim modelima Philips Bluetooth zvučnika, soundbarova, party zvučnika, mikro sustava, CD audio sustava i prijenosnih radija.

Skenirajte QR kod za preuzimanje aplikacije
Aplikacija Philips Entertainment

Priručnici i dokumentacija

Kratke upute za korisnike - English (US)

  • PDF dat., 1.4 MB
  • 14 May 2026

Lokalizirani komercijalni letak

  • PDF dat., 1 MB
  • 9 July 2026

Jamstvo i servis

Provjerite odredbe jamstva i pokrenite zamjenu ili popravak proizvoda

Jamstvo

Informacije o jamstvu za naše proizvode

Kontaktirajte Philips

Drago nam što vam možemo pomoći