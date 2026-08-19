2 godine jamstva
TAMS60B/00
The Roller
Ikona je ponovno rođena. The Roller donosi istinski stereozvuk i jednostavno povezivanje uz nepogrešivi stil 80-ih. Odvažan je, glasan i donosi dubok i definiran bas koji ostavlja snažan dojam i ne posustaje.
Zapanjujući zvuk. Retro stil
MAKS. 120 W (60 W RMS-a)
Do 24 sati reprodukcije
IP67 otpornost na prašinu/vodu
The Roller možda izgleda kao u vrijeme kaseta, ali rekonstruiran je za maksimalnu snagu od 120 W (60 W RMS-a) i dublji bas nego ikad prije. Ako ste vani, možete uključiti značajku Moving Sound kako bi bas ostao dubok, a zvuk oštar na otvorenom.
Dvije 3,5-inčne pogonske jedinice, posebni visokotonci i aktivna skretnica zajedno precizno odvajaju visoke i niske tonove. Dvostruki pasivni zvučnici produbljuju bas. Rezultat je istinski stereozvuk sa snažnom dubinom i oštrim detaljima.
Bluetooth® 6.0 omogućuje usmjeravanje bez iritantnih stišavanja zvuka, a The Roller možete povezati s dva uređaja odjednom. Možete i ukopčati vanjski uređaj u USB-C priključnicu i slušati glazbu na taj način.
Recenzije
Riječ i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. Riječ i logotipi Auracast™ zaštitni su znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc.
Zahvaljujući vodootpornosti na razini klase IP67, pogonska jedinica zvučnika ne propušta prašinu i može izdržati do 30 minuta na dubini vode do 1 m.