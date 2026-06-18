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Bežične slušalice otvorenog dizajna za djecu

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Bežične slušalice otvorenog dizajna za djecu

TAK4607PP/00

Bežične slušalice otvorenog dizajna za djecu

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Dostupno

Ljubičasta
Ljubičasta
Siva
Siva
Zelena
Zelena

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Aplikacija Philips Headphones omogućuje vam potpuno iskoristiti potencijal slušalica. Možete pristupiti svim značajkama koje će vam omogućiti najbolji doživljaj zvuka s mobilnog uređaja.

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Aplikacija Philips Headphones

Priručnici i dokumentacija

Kratke upute za korisnike - English (US)

  • PDF dat., 2.3 MB
  • 18 June 2026

Lokalizirani komercijalni letak

  • PDF dat., 318.5 kB
  • 18 June 2026

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Jamstvo

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