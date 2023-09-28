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  • Zvuk bez zapetljavanja
  • Zvuk bez zapetljavanja
  • Zvuk bez zapetljavanja
  • Zvuk bez zapetljavanja
  • Zvuk bez zapetljavanja
  • Zvuk bez zapetljavanja
  • Zvuk bez zapetljavanja
  • Zvuk bez zapetljavanja
  • Zvuk bez zapetljavanja

Obustavljeno

Bežične slušalice s mikrofonom koje se umeću u uho

TAE1205BK/00

1
| (3) Recenzije
Zvuk bez zapetljavanja
Uvijek imajte glazbu nadohvat ruke. Ove bežične slušalice, otporne na prskanje i znoj, osiguravaju odličan zvuk, udobno pristaju u uho te se odlikuju reprodukcijom od 7 sati. Kada trebate više, brzo punjenje od 15 minuta omogućuje reprodukciju glazbe za dodatni 1 sat.
Pogledajte sve prednosti

Zvuk bez zapetljavanja

  • Pogonske jed. od 8 mm / zatvoreni tip

  • Ergonomski dizajn slušalica

  • IPX4 zaš. od prskanja / otporne na znoj

  • Odlična pasivna zvučna izolacija

Zaštita od prskanja i otporne na znoj sukladno standardu IPX4

Zahvaljujući klasi vodootpornosti IPX4, ove uistinu bežične slušalice otporne su na prskanje iz bilo kojeg smjera. Nećete im naštetiti s malo znoja, a ne morate se brinuti niti ako vas uhvati kiša.

Sigurno, fleksibilno, ugodno

Fleksibilna krilca prianjaju ispod ušne školjke, što vam omogućuje sigurno pristajanje i bolju izolaciju od pasivne buke. Ovalna akustična cjevčica i izmjenjive kapice slušalica omogućuju ugodno pristajanje u uhu. Plosnati kabel slušalica ugodno nasjeda iza vrata bilo da su kapice u ušima ili izvan njih.

Magnetske kapice. Plosnat kabel bez zapetljavanja

Ove slušalice imaju spojene magnetske kapice i plosnat kabel slušalica koji se ne zapetljava. Kada ih izvučete iz torbe ili džepa, nećete morati odvezivati čvorove prije sviranja popisa za reprodukciju.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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1.0

od 5

3

Recenzije

5
4
3
2

28/09/2023

Hrvatska

Hrvatska

Jako loše slušalice

Slušalice prekidaju razgovor nakon svakih 5 minuta,baterija se ultra brzo troši.ne traje po navedenom u opisu.. ne preporučujem

Ova recenzija je napravljena za TAE1205BK Bežične slušalice s mikrofonom koje se umeću u uho

Ova recenzija je napravljena za TAE1205BK Bežične slušalice s mikrofonom koje se umeću u uho

04/06/2025

Polska

Polska

Nie dla aktywnych! Wypadają z uszu :(

Wypadają z uszu, przy nieznacznym ruchu głowy, niezależnie od wielkości wkładek, sztywny kabel, panel sterowania i bateria wiszą przy policzkach, zamiast opierać się na ramionach, co pomaga wypadaniu słuchawek. Dźwięk, zasięg i sterowanie OK, ale wypadają przy najmniejszej aktywności, przez co są bezużyteczne.

Ova recenzija je napravljena za TAE1205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Ova recenzija je napravljena za TAE1205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe z mikrofonem

01/05/2021

România

România

Produsul m-a impresionat negativ

Nu recomand nimanui acest produs! In primul rand, microfonul se aude foarte rau. Se aude un bazait puternic cand incerci sa vorbesti, motiv pentru care cel care ar trebui sa te asculte nu te poate intelege, sau te poate, doar ca foarte greu. Motiv pentru care nu poti sa le folosesti in caz ca vrei sa vorbesti cu cineva. In al doilea rand, sunetul se aude foarte rau. Tot timpul se aude un tiuit puternic, sau daca incerci sa dai volumul mai tare, se aude bruiat, motiv pentru care daca vrei sa asculti muzica sau ceva, trebuie la un volum mic. In al treilea rand, nu sunt deloc "friendly-use". De exemplu daca incerci sa dai volumul mai tare, nu poti tine apasat mai mult timp, nu poti apasa mai reped(la fel si pentru volum mai mic), trebuie sa apesi pe +/-, astepti 3 secunde, apoi apesi iar si tot asa, iar dupa un minut, te poti bucura ca ai schimbat volumul, bine, adevarul e ca daca se aude baraind, nu prea ai motiv sa dai sunetul mai tare. De asemena, daca pana aici nu au fost suficiente argumente, ganditi-va ca cel putin la mine, le am de o zi, le-am lasat la incarcat 2 ore(asa scrie pe manual), au stat pornite o ora jumatate si s-au descarcat, le-am incarcat de doua ori pana acum, momentan se afla la incarcat(a treia oara).. In concluzie, feriti-va de acest model de casti, am incercat sa le returnez dar nu pot(motiv: "neigienic"). Avand in vedere ca pare a fi un produs defectuos, ar trebui sa se poata returna sau sa-mi inlocuiasca produsul cu altul nou sa macar sa mi le repare..

Prednosti

Nu pot sa gasesc.

Mane

Microfonul adauga un zgomot, un bazait foarte puternic pe fundal, se aude un tiuit in casti, nu poti sa le folosesti cu un volum ridicat pentru ca se aude bazaind,

Ova recenzija je napravljena za TAE1205BK Căşti intraauriculare wireless cu microfon

Ova recenzija je napravljena za TAE1205BK Căşti intraauriculare wireless cu microfon

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