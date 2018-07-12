2 godine jamstva
Obustavljeno
Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje
Oštrice V-Track Precision PRO
Fleks. glave pomiču se u 5 smjerova
Prstenovi SkinGlide
SmartClick precizni trimer
Postignite savršeno glatko brijanje. Oštrice V-Track Precision PRO nježno postavljaju svaku dlačicu čekinjaste brade u najbolji položaj za podrezivanje, čak i dlačice položene uz kožu i one raznih duljina. Podrezuje 30 % bliže u manje poteza, ostavljajući kožu u sjajnom stanju.
72 oštrice koje se same oštre. 151 000 pokreta rezanja u minuti. Nijedna dlačica neće ostati – bez obzira na smjer u kojem rastu.
Doživite ugodnije brijanje uz prstenove SkinGlide koji sprječavaju trenje, s premazom s mikrosferama. Tisuće sićušnih zaobljenih sfera nalik staklu smanjuju trenje i površinski otpor između aparata za brijanje i kože. To omogućuje aparatu glatko brijanje i lako klizenje te pomaže u zaštiti kože od iritacije.
4.8
od 5
19
Recenzije
95%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Tonicek
12/07/2018
Česká republika
Holící strojek Star Wars je jedinečný.
Super dizajn, skvěle padne do ruky. Výkon je ok, oholí vše čeho se dotkne. Má tichý provoz, který nikoho neruší. V podstatě doporučuji všem.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
PieterG49
16/06/2021
Polska
zbawienie dla nielubiących się golić.
Maszynki używam głównie na sucho. Bo taki był mój zamiar przed zakupem. Bardzo nie przepadam za goleniem, bo mam gęsty twardy, szybko odrastający zarost. Maszynka dla mnie jest rewelacyjna. Można się golić nawet z 3 dniowym zarostem, ale wtedy więcej czasu trzeba poświęcić. W moim wypadku czasami muszę się golić 2 razy dziennie, bo po porannym goleniu pod wieczór mam już dość wyraźny twardy i ostry zarost. Maszynka pomaga mi utrzymać twarz w idealnym stanie, bez zadrapań, zacięć i podrażnień.
Prednosti
1 miesiąć pracy na 1 ładowaniu, realne finansowe oszczędności na goleniu, brak kosmetyków do golenia, jednorazówek, zużycia wody
Mane
jak na razie nie znalazłem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Janusz z Kalisza
29/12/2019
Polska
Provjereni kupac
Prawie doskonałe golenie
Gorąco polecam, jestem wieloletnim użytkownikiem różnych maszynek do golenia, ale ta jest najlepsza.
Prednosti
Szybki ładowanie
Mane
Brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Podrezujte 30 % bliže uz manje poteza – u usporedbi s prethodnim modelom tvrtke Philips