  • Lako, svakodnevno glačanje
Serija 3000Samostojeći steamer s pomičnom daskom StyleBoard

STE3180/30

4.6
| (116) Recenzije | 92% osoba preporučuje ovaj proizvod
Lako, svakodnevno glačanje
Provedite manje vremena u glačanju odjeće uz samostojeće steamer glačalo tvrtke Philips serije 3000 zahvaljujući integriranoj dasci i velikom šiljatom aparatu za paru. Pomoću MyEssence mirisnog dodatka zaštitite svoju odjeću od mikroba* i dodajte mirisnu svježinu.
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

XL StyleBoard za bolje rezultate od vrha do dna

Lako, svakodnevno glačanje

  • XL StyleBoard

  • 5 postavki za paru

  • Šiljati metalni vrh parne ploče

  • Snaga od 2000 W

Integrirana daska StyleBoard za bolje rezultate

Izuzetno dugačka daska StyleBoard pruža pouzdanu potporu tijekom glačanja na paru. Jednostavno pritisnite tkaninu između parne ploče i daske za lakše glačanje na paru uz glatke rezultate od vrha do dna.

Zagrijava se za manje od 60 sekundi, tako da ste spremni za tren oka

Samostojeće steamer glačalo spremno je za upotrebu za manje od 60 sekundi, idealan za odabir odjeće u posljednjem trenutku kad god vam zatreba.

Osvježite osjetljivu odjeću omiljenim mirisima MyEssence

S inovativnim MyEssence mirisnim dodatkom osvježite odjeću svojim omiljenim mirisima kad god poželite.

Tehničke specifikacije

Jirinazemlejna

27/12/2023

Česká republika

Snadné žehlení

Napařovač oděvů mne velmi mile překvapil. Sestavení i obsluha je velmi snadná. Hodně pomačkanou košili snadno na ramínku vyžehlil, taktéž riflové kalhoty i ubrus. Součástí je i rukavice, aby nedošlo k poranění ruky. Stojan s prknem nějaké místo zabere, ale přístroj vypadá elegantně. Za naši domácnost mohu opravdu jen doporučit.

zvládne i náchylné tkaniny

zabere nějaké místo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Myškaaa

18/12/2023

Česká republika

Skvělý pomocník pro rychlé narovnání oděvů

Jsem zastánce žehlení, i přesto, že mám sušičku stále žehlím. Dá se říct, že žehlím ráda a nikdy mi žehlení nevadilo až do doby kdy přítel změnil zaměstnání a já tak musela začít žehlit až osm košil týdně. Z tohoto důvodu jsem si chtěla pořídit napařovač, teď když ho konečně mám ráda se s vámi podělím o zkušenosti. Napařovač má velmi rychlé,a jednoduché použití, velice rychlá doba nahřátí a má výborně tvarovanou špičku napařovací plochy. Po delší době je však těžší do ruky a přívodní hadice k napařovací hlavici je hodně horká. Při napařování musíte vždy použít rukavici, bez ní to opravdu nejde, já jsem to zkusila bez a to opravdu není dobrý nápad. Žehlící plocha je krátká a já bych uvítala naklápěcí, tedy vodorovnou polohu. Košile se mi bohužel moc dobře nežehlí, špatně jde upravovat límeček a jelikož je plocha na žehlení krátká, spodek košile nejde dobře vyžehlit. Občas zanechává mokré stopy na žehleném oděvu a někdy dochází k odkapu sražené vody z napařovací hlavice na zem. Trička, sukně, šaty, saka, dětské oblečení, jemné i lněné materiály na to je opravdu skvělým a rychlým pomocníkem. Je třeba zvážit, zda máte úložný prostor na tento stojací napařovač, aby jste ho měli stále po ruce, protože to místo opravdu zabere. Jinak to je nepostradatelný člen rodiny.

Rychlost nahřátí, použití vody z kohoutku, skvělý na jemné materiály, výborně tvarovaná špička

Malá žehlící plocha, po delší době těžký do ruky, vlhkost oblečení, zanechává mokré stopy při napařování

Hlína

15/12/2023

Česká republika

Stále po ruce

Velmi rychle nahřátý a připravený k použití. Rychlá varianta na zmačkané oblečení, žádné vytahování žehlicího prkna a žehličky. Používám také k osvěžení oblečení, při použití esence, je oblečení jak čerstvě vyprané. Prkno by mohlo být polohovací to je jediná vada tohoto pomocníka.

Rychlost nahřátí, stále po ruce, napařovač krásně padne do ruky

Není polohovatelné prkno, zabere více místa

Upozorenja

  1. Ispitano u vanjskom institutu na E. coli, S. Aureus, C. Albicans kod glačanja u trajanju od 1 minute.