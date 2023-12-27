2 godine jamstva
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
XL StyleBoard
5 postavki za paru
Šiljati metalni vrh parne ploče
Snaga od 2000 W
Izuzetno dugačka daska StyleBoard pruža pouzdanu potporu tijekom glačanja na paru. Jednostavno pritisnite tkaninu između parne ploče i daske za lakše glačanje na paru uz glatke rezultate od vrha do dna.
Samostojeće steamer glačalo spremno je za upotrebu za manje od 60 sekundi, idealan za odabir odjeće u posljednjem trenutku kad god vam zatreba.
S inovativnim MyEssence mirisnim dodatkom osvježite odjeću svojim omiljenim mirisima kad god poželite.
Shvatite recenzije proizvoda
4.6
od 5
116
Recenzije
92%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Jirinazemlejna
27/12/2023
Česká republika
Snadné žehlení
Napařovač oděvů mne velmi mile překvapil. Sestavení i obsluha je velmi snadná. Hodně pomačkanou košili snadno na ramínku vyžehlil, taktéž riflové kalhoty i ubrus. Součástí je i rukavice, aby nedošlo k poranění ruky. Stojan s prknem nějaké místo zabere, ale přístroj vypadá elegantně. Za naši domácnost mohu opravdu jen doporučit.
Prednosti
zvládne i náchylné tkaniny
Mane
zabere nějaké místo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Stojanový napařovač 3000 Series STE3170/80 Stojanový napařovač s polohovatelným prknem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Stojanový napařovač 3000 Series STE3170/80 Stojanový napařovač s polohovatelným prknem
Myškaaa
18/12/2023
Česká republika
Skvělý pomocník pro rychlé narovnání oděvů
Jsem zastánce žehlení, i přesto, že mám sušičku stále žehlím. Dá se říct, že žehlím ráda a nikdy mi žehlení nevadilo až do doby kdy přítel změnil zaměstnání a já tak musela začít žehlit až osm košil týdně. Z tohoto důvodu jsem si chtěla pořídit napařovač, teď když ho konečně mám ráda se s vámi podělím o zkušenosti. Napařovač má velmi rychlé,a jednoduché použití, velice rychlá doba nahřátí a má výborně tvarovanou špičku napařovací plochy. Po delší době je však těžší do ruky a přívodní hadice k napařovací hlavici je hodně horká. Při napařování musíte vždy použít rukavici, bez ní to opravdu nejde, já jsem to zkusila bez a to opravdu není dobrý nápad. Žehlící plocha je krátká a já bych uvítala naklápěcí, tedy vodorovnou polohu. Košile se mi bohužel moc dobře nežehlí, špatně jde upravovat límeček a jelikož je plocha na žehlení krátká, spodek košile nejde dobře vyžehlit. Občas zanechává mokré stopy na žehleném oděvu a někdy dochází k odkapu sražené vody z napařovací hlavice na zem. Trička, sukně, šaty, saka, dětské oblečení, jemné i lněné materiály na to je opravdu skvělým a rychlým pomocníkem. Je třeba zvážit, zda máte úložný prostor na tento stojací napařovač, aby jste ho měli stále po ruce, protože to místo opravdu zabere. Jinak to je nepostradatelný člen rodiny.
Prednosti
Rychlost nahřátí, použití vody z kohoutku, skvělý na jemné materiály, výborně tvarovaná špička
Mane
Malá žehlící plocha, po delší době těžký do ruky, vlhkost oblečení, zanechává mokré stopy při napařování
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Stojanový napařovač 3000 Series STE3170/80 Stojanový napařovač s polohovatelným prknem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Stojanový napařovač 3000 Series STE3170/80 Stojanový napařovač s polohovatelným prknem
Hlína
15/12/2023
Česká republika
Stále po ruce
Velmi rychle nahřátý a připravený k použití. Rychlá varianta na zmačkané oblečení, žádné vytahování žehlicího prkna a žehličky. Používám také k osvěžení oblečení, při použití esence, je oblečení jak čerstvě vyprané. Prkno by mohlo být polohovací to je jediná vada tohoto pomocníka.
Prednosti
Rychlost nahřátí, stále po ruce, napařovač krásně padne do ruky
Mane
Není polohovatelné prkno, zabere více místa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Stand Steamer 3000 Series STE3180/30 Stojanový napařovač s XL prknem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Stand Steamer 3000 Series STE3180/30 Stojanový napařovač s XL prknem
Ispitano u vanjskom institutu na E. coli, S. Aureus, C. Albicans kod glačanja u trajanju od 1 minute.