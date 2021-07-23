2 godine jamstva
Obustavljeno
10 napitaka
Integrirani vrč za mlijeko
Prednji dio od nehrđajućeg čelika
AquaClean
Naši mlinci napravljeni su od visokotehnološke keramike: izuzetno su čvrsti i precizni. Svježa zrna nježno se melju, bez rizika od pregrijavanja, čime se izvlače najbolji okusi i aroma te pruža superioran okus kave za najmanje 20 000 šalica.
Tehnologija Saeco omogućuje vam da iz svoje omiljene kave u zrnu izvučete najbolji dio intenzivne i autentične arome i okusa (prženo, čokoladno, orašasto, voćno, cvjetno, začinjeno)
Besprijekorna kava zahtijeva savršenu temperaturu. Naš izuzetno učinkoviti Thermoblock napravljen je od laganog aluminija i ima kućište od nehrđajućeg čelika koje se brzo zagrijava do optimalnih temperatura
5.0
od 5
47
Recenzije
98%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Mihi1234
23/07/2021
Hrvatska
Izvrstan aparat za kavu
Izvrstan aparat za kavu, jako lose prilozene upute uz aparat.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PicoBaristo SM5473/10 Superautomatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PicoBaristo SM5473/10 Superautomatski aparat za espresso
Koljanc
24/04/2020
Hrvatska
Proizvod ke odlican
Super aparat i super kava. Pun pogodak prilikom kupnje.
Prednosti
Super kava
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PicoBaristo SM5473/10 Superautomatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PicoBaristo SM5473/10 Superautomatski aparat za espresso
Lesina
15/04/2020
Hrvatska
Za sve kavoljupce
Fantastičan aparat za kavu. Koristili smo aparat za filter kavu s kojim smo bili zadovoljni ali ovo je savršenstvo. Jaka, ukusna kava. Posebno nam se sviđa Latte Machiato! Sve preporuke!
Prednosti
kvaliteta pića, kvaliteta izrade aparata, brzina pravljenja kave, kava kao iz kafića
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PicoBaristo SM5473/10 Superautomatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PicoBaristo SM5473/10 Superautomatski aparat za espresso
Na temelju 8 zamjena filtra prema uputama aparata. Broj dobivenih šalica ovisi o odabranim vrstama kave te načinima ispiranja i čišćenja.
Stvaran broj šalica ovisi o odabranoj vrsti kave te načinima ispiranja i čišćenja