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  • Kava izvrsnog okusa lako napravljena prema vašem ukusu
  • Kava izvrsnog okusa lako napravljena prema vašem ukusu
  • Kava izvrsnog okusa lako napravljena prema vašem ukusu
  • Kava izvrsnog okusa lako napravljena prema vašem ukusu
  • Kava izvrsnog okusa lako napravljena prema vašem ukusu
  • Kava izvrsnog okusa lako napravljena prema vašem ukusu
  • Kava izvrsnog okusa lako napravljena prema vašem ukusu
  • Kava izvrsnog okusa lako napravljena prema vašem ukusu
  • Kava izvrsnog okusa lako napravljena prema vašem ukusu
  • Kava izvrsnog okusa lako napravljena prema vašem ukusu
  • Kava izvrsnog okusa lako napravljena prema vašem ukusu
  • Kava izvrsnog okusa lako napravljena prema vašem ukusu
  • Kava izvrsnog okusa lako napravljena prema vašem ukusu
  • Kava izvrsnog okusa lako napravljena prema vašem ukusu
  • Kava izvrsnog okusa lako napravljena prema vašem ukusu
  • Kava izvrsnog okusa lako napravljena prema vašem ukusu

Obustavljeno

Saeco PicoBaristoSuperautomatski aparat za espresso

SM5473/10

5
| (47) Recenzije | 98% osoba preporučuje ovaj proizvod
Kava izvrsnog okusa lako napravljena prema vašem ukusu
Istražite svijet kave čestim receptima poput espressa ili cappuccina ili pak posebnim napicima s kavom kao što su Americano ili Espresso Macchiato
Pogledajte sve prednosti

Kava izvrsnog okusa lako napravljena prema vašem ukusu

  • 10 napitaka

  • Integrirani vrč za mlijeko

  • Prednji dio od nehrđajućeg čelika

  • AquaClean

20 000 šalica najfinije kave uz izdržljive keramičke mlince

20 000 šalica najfinije kave uz izdržljive keramičke mlince

Naši mlinci napravljeni su od visokotehnološke keramike: izuzetno su čvrsti i precizni. Svježa zrna nježno se melju, bez rizika od pregrijavanja, čime se izvlače najbolji okusi i aroma te pruža superioran okus kave za najmanje 20 000 šalica.

CSA oznaka: Saeco izvlači najbolji dio svježih zrna kave

CSA oznaka: Saeco izvlači najbolji dio svježih zrna kave

Tehnologija Saeco omogućuje vam da iz svoje omiljene kave u zrnu izvučete najbolji dio intenzivne i autentične arome i okusa (prženo, čokoladno, orašasto, voćno, cvjetno, začinjeno)

Brza priprema s grijačem vode odličnih radnih značajki

Brza priprema s grijačem vode odličnih radnih značajki

Besprijekorna kava zahtijeva savršenu temperaturu. Naš izuzetno učinkoviti Thermoblock napravljen je od laganog aluminija i ima kućište od nehrđajućeg čelika koje se brzo zagrijava do optimalnih temperatura

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

47

Recenzije

98%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

23/07/2021

Hrvatska

Hrvatska

Izvrstan aparat za kavu

Izvrstan aparat za kavu, jako lose prilozene upute uz aparat.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PicoBaristo SM5473/10 Superautomatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PicoBaristo SM5473/10 Superautomatski aparat za espresso

24/04/2020

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod ke odlican

Super aparat i super kava. Pun pogodak prilikom kupnje.

Prednosti

Super kava

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PicoBaristo SM5473/10 Superautomatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PicoBaristo SM5473/10 Superautomatski aparat za espresso

15/04/2020

Hrvatska

Hrvatska

Za sve kavoljupce

Fantastičan aparat za kavu. Koristili smo aparat za filter kavu s kojim smo bili zadovoljni ali ovo je savršenstvo. Jaka, ukusna kava. Posebno nam se sviđa Latte Machiato! Sve preporuke!

Prednosti

kvaliteta pića, kvaliteta izrade aparata, brzina pravljenja kave, kava kao iz kafića

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PicoBaristo SM5473/10 Superautomatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PicoBaristo SM5473/10 Superautomatski aparat za espresso

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Upozorenja

  1. Na temelju 8 zamjena filtra prema uputama aparata. Broj dobivenih šalica ovisi o odabranim vrstama kave te načinima ispiranja i čišćenja.

  2. Stvaran broj šalica ovisi o odabranoj vrsti kave te načinima ispiranja i čišćenja