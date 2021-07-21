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  • Kava izvrsnog okusa lako napravljena prema vašem ukusu
  • Kava izvrsnog okusa lako napravljena prema vašem ukusu
  • Kava izvrsnog okusa lako napravljena prema vašem ukusu
  • Kava izvrsnog okusa lako napravljena prema vašem ukusu
  • Kava izvrsnog okusa lako napravljena prema vašem ukusu
  • Kava izvrsnog okusa lako napravljena prema vašem ukusu
  • Kava izvrsnog okusa lako napravljena prema vašem ukusu
  • Kava izvrsnog okusa lako napravljena prema vašem ukusu
  • Kava izvrsnog okusa lako napravljena prema vašem ukusu
  • Kava izvrsnog okusa lako napravljena prema vašem ukusu
  • Kava izvrsnog okusa lako napravljena prema vašem ukusu
  • Kava izvrsnog okusa lako napravljena prema vašem ukusu
  • Kava izvrsnog okusa lako napravljena prema vašem ukusu
  • Kava izvrsnog okusa lako napravljena prema vašem ukusu

Obustavljeno

Saeco PicoBaristoSuperautomatski aparat za espresso

SM5460/10

5
| (23) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Kava izvrsnog okusa lako napravljena prema vašem ukusu
PicoBaristo je kompaktni aparat koji će svojom raznovrsnošću razmaziti ljubitelje kave. Na korisničkom sučelju jednim dodirom možete odabrati veliki broj specijaliteta, a zahvaljujući filtru AquaClean možete uživati u do 5000 šalica* bez potrebe za uklanjanjem kamenca
Pogledajte sve prednosti

10 napitaka iz kompaktnog aparata

Kava izvrsnog okusa lako napravljena prema vašem ukusu

  • 10 napitaka

  • Integrirani vrč za mlijeko

  • Crna

  • AquaClean

20 000 šalica najfinije kave uz izdržljive keramičke mlince

20 000 šalica najfinije kave uz izdržljive keramičke mlince

Naši mlinci napravljeni su od visokotehnološke keramike: izuzetno su čvrsti i precizni. Svježa zrna nježno se melju, bez rizika od pregrijavanja, čime se izvlače najbolji okusi i aroma te pruža superioran okus kave za najmanje 20 000 šalica.

Poboljšano rukovanje aparatom putem naprednog zaslona

Poboljšano rukovanje aparatom putem naprednog zaslona

Napredni zaslon prikazuje sve relevantne informacije te omogućava jednostavnu interakciju s aparatom i najbolje radne značajke. Kombinacija ikona i teksta vodit će vas kroz sve mogućnosti prilagodbe i važne aktivnosti održavanja.

AquaClean za do 5000* šalica bez uklanjanja kamenca

AquaClean za do 5000* šalica bez uklanjanja kamenca

AquaClean je naš patentirani filtar za vodu, dizajniran za poboljšanje kvalitete kave pročišćavanjem vode. Osim toga, sprječava nakupljanje kamenca u sustavu za vodu u aparatu za kavu: redovito mijenjajte filtar i napravite do 5000* šalica bez uklanjanja kamenca.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

23

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

21/07/2021

Hrvatska

Hrvatska

Izvrstan omjer cijene i kvalitete

Željela sam kupiti odličan aparat za kavu za neku srednju cijenu i ovaj aparat je upravo to. Nekoliko vrsta napitaka, mogućnost reguliranja jačine okusa, meljenja te odlična pjenica.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso

04/09/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odličan!

Imamo ga tjedan dana i prezadovoljni smo! Cijela kuća zamiriše po kavi...

Prednosti

Praktičan i nije puno bučan

Mane

cijena

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso

10/06/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odlični napitci

Preporučio bih ovaj aparat. Vrhunska kava, pjena perfektna i čvrsta cijelo vrijeme, svilenkastog okisa. Kava kremastog i punog okusa. Aparat je jednostavan za podešavanje napitaka i super za guštati

Prednosti

Vrući napitci, pjena odlična, jednostavan za korištenje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso

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Upozorenja

  1. Na temelju 8 zamjena filtra prema uputama aparata. Broj dobivenih šalica ovisi o odabranim vrstama kave te načinima ispiranja i čišćenja.

  2. Stvaran broj šalica ovisi o odabranoj vrsti kave te načinima ispiranja i čišćenja