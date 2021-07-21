2 godine jamstva
Obustavljeno
10 napitaka
Integrirani vrč za mlijeko
Crna
AquaClean
Naši mlinci napravljeni su od visokotehnološke keramike: izuzetno su čvrsti i precizni. Svježa zrna nježno se melju, bez rizika od pregrijavanja, čime se izvlače najbolji okusi i aroma te pruža superioran okus kave za najmanje 20 000 šalica.
Napredni zaslon prikazuje sve relevantne informacije te omogućava jednostavnu interakciju s aparatom i najbolje radne značajke. Kombinacija ikona i teksta vodit će vas kroz sve mogućnosti prilagodbe i važne aktivnosti održavanja.
AquaClean je naš patentirani filtar za vodu, dizajniran za poboljšanje kvalitete kave pročišćavanjem vode. Osim toga, sprječava nakupljanje kamenca u sustavu za vodu u aparatu za kavu: redovito mijenjajte filtar i napravite do 5000* šalica bez uklanjanja kamenca.
5.0
od 5
23
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Kami13
21/07/2021
Hrvatska
Izvrstan omjer cijene i kvalitete
Željela sam kupiti odličan aparat za kavu za neku srednju cijenu i ovaj aparat je upravo to. Nekoliko vrsta napitaka, mogućnost reguliranja jačine okusa, meljenja te odlična pjenica.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso
Memica 123
04/09/2020
Hrvatska
Odličan!
Imamo ga tjedan dana i prezadovoljni smo! Cijela kuća zamiriše po kavi...
Prednosti
Praktičan i nije puno bučan
Mane
cijena
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso
Macak007
10/06/2020
Hrvatska
Odlični napitci
Preporučio bih ovaj aparat. Vrhunska kava, pjena perfektna i čvrsta cijelo vrijeme, svilenkastog okisa. Kava kremastog i punog okusa. Aparat je jednostavan za podešavanje napitaka i super za guštati
Prednosti
Vrući napitci, pjena odlična, jednostavan za korištenje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso
Na temelju 8 zamjena filtra prema uputama aparata. Broj dobivenih šalica ovisi o odabranim vrstama kave te načinima ispiranja i čišćenja.
Stvaran broj šalica ovisi o odabranoj vrsti kave te načinima ispiranja i čišćenja