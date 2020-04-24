Obustavljeno
Sigurno pristajanje
Iznimno udobne za aktivno korištenje, ove ergonomske slušalice s držačem za uho donose reprodukciju glazbe fantastične kvalitete izravno u vaše uši. Integrirani mikrofon jasno hvata vaš glas.
Pogonske jed. od 15mm / otvoreni tip
Slušalice s kukicom za uho
Malen taman toliko da stane u uho, a dovoljno velik da pruža precizan zvuk bez izobličenja, zvučnik 15 mm idealne je veličine za užitak slušanja.
Ova slušalica, oblikovana prema vašem uhu, pruža dodatnu udobnost i užitak prilikom duljeg slušanja.
Ovaj 3D držač za uho mek je i fleksibilan te ugodno ostaje na mjestu kada se bavite nekom aktivnosti ili u glazbi uživate dok ste u pokretu.
4.5
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Olciaaaa26
24/04/2020
Polska
Polecam
Bardzo fajne słuchawki. Super dźwięk. Jakość wykonania bardzo zadowalająca. Poza tym dobrze trzymają się ucha. Polecam
Ova recenzija je napravljena za SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon
Ova recenzija je napravljena za SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon
Konrad 12345
14/04/2020
Polska
bardzo dobre
sprawdzają się jako słuchawki w podroży do posłuchania muzyki, konkretnie wzmocnionej przez dobry, ale nie za nachalny bass.
Prednosti
spasowane elementy
Mane
gumki
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon
Datum upotrebe 2019-12-14
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon
Datum upotrebe 2019-12-14