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Slušalica s držačem za uho s mikrofonom

SHS3305BK/10

4.5

| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Sigurno pristajanje

Iznimno udobne za aktivno korištenje, ove ergonomske slušalice s držačem za uho donose reprodukciju glazbe fantastične kvalitete izravno u vaše uši. Integrirani mikrofon jasno hvata vaš glas.

Pogledajte sve prednosti

Fleksibilni držač za uši dobro pristaje svakom uhu

Sigurno pristajanje

  • Pogonske jed. od 15mm / otvoreni tip

  • Slušalice s kukicom za uho

Zvučnik 15 mm optimizira udobnost nošenja

Zvučnik 15 mm optimizira udobnost nošenja

Malen taman toliko da stane u uho, a dovoljno velik da pruža precizan zvuk bez izobličenja, zvučnik 15 mm idealne je veličine za užitak slušanja.

Ergonomski dizajn slušalica povećava udobnost korisnika

Ova slušalica, oblikovana prema vašem uhu, pruža dodatnu udobnost i užitak prilikom duljeg slušanja.

3D fleksibilan držač za uho jamči dobro pristajanje svakom uhu

Ovaj 3D držač za uho mek je i fleksibilan te ugodno ostaje na mjestu kada se bavite nekom aktivnosti ili u glazbi uživate dok ste u pokretu.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

24/04/2020

Polska

Polska

Polecam

Bardzo fajne słuchawki. Super dźwięk. Jakość wykonania bardzo zadowalająca. Poza tym dobrze trzymają się ucha. Polecam

Ova recenzija je napravljena za SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon

Ova recenzija je napravljena za SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon

14/04/2020

Polska

Polska

bardzo dobre

sprawdzają się jako słuchawki w podroży do posłuchania muzyki, konkretnie wzmocnionej przez dobry, ale nie za nachalny bass.

Prednosti

spasowane elementy

Mane

gumki

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon

Datum upotrebe 2019-12-14

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon

Datum upotrebe 2019-12-14

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