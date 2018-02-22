2 godine jamstva
Obustavljeno
SHQ3400LF/00
Prilagođene za upotrebu u zatvorenom
Otporne na znoj / vodootporne
kukica za uho
Isporučuju se s 3 para umetaka za uši različitih veličina koje nude najbolje moguće prianjanje.
Zahvaljujući patentiranoj prilagodljivoj kukici za uho, slušalice ActionFit osiguravaju prianjanje koje je sigurno, a ipak udobno. Samo zakvačite slušalice na uši i gurnite prilagodljivu kukicu prema gore ili dolje kako biste je prilagodili ušima. Sada ste spremni za svladavanje bilo kojeg treninga ili terena – vaše slušalice ostat će na ušima, bez obzira na sve.
Vaše slušalice ActionFit dizajnirane su za izdržljivost i snagu. Njihov kabel obložen kevlarom dobro je zaštićen od cijepanja i lomljenja, a može odoljeti ekstremnim okruženjima – i treninzima.
1.0
od 5
1
Recenzije
perfectdrug
22/02/2018
Polska
Niewygodne, niedopasowane
Słuchawki prawdopodobnie grają dobrze. wyglądają dobrze. Niestety użycia nie mogłem przetestować, ze względu na ich domniemane dopasowanie, by słuchawka weszłą dokanałowo, muszę ją obrócić o 45 stopni, wtedy zaczep dopasowania przeszkadza. Słuchawki przez "dopasowaną" konstrukcję wypadają i są bardziej uciążliwe niż jakiekolwiek, które posiadałem wcześniej. Słuchawki z chęcią wymieniłbym na dopasowane. Niestety jak powszechnie wiadomo jest to produkt higieniczny i ani nie można przetestować ani wymienić czy zwrócić.
Ova recenzija je napravljena za ActionFit SHQ3400LF Sportowe słuchawki
Ova recenzija je napravljena za ActionFit SHQ3400LF Sportowe słuchawki