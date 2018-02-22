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  • POMAKNITE SVOJE GRANICE
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  • POMAKNITE SVOJE GRANICE
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Obustavljeno

ActionFitSportske slušalice

SHQ3400LF/00

1
| (1) Recenzije
POMAKNITE SVOJE GRANICE
Slušalice Philips Actionfit NoLimits pomoći će vam da ostanete fokusirani i motivirani onda kad vam je to najpotrebnije. Uz prilagodljivu kukicu za uho i lagan dizajn otporan na znoj, moći ćete uživati u vrhunskim slušalicama čiji intenzitet odgovara onom vaših vježbi.
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Prilagodljive sportske slušalice s držačima za uši

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  • Prilagođene za upotrebu u zatvorenom

  • Otporne na znoj / vodootporne

  • kukica za uho

3 veličine umetaka za uši za optimalno pristajanje

3 veličine umetaka za uši za optimalno pristajanje

Isporučuju se s 3 para umetaka za uši različitih veličina koje nude najbolje moguće prianjanje.

Patentirana prilagodljiva kukica za uši osigurava savršeno pristajanje

Patentirana prilagodljiva kukica za uši osigurava savršeno pristajanje

Zahvaljujući patentiranoj prilagodljivoj kukici za uho, slušalice ActionFit osiguravaju prianjanje koje je sigurno, a ipak udobno. Samo zakvačite slušalice na uši i gurnite prilagodljivu kukicu prema gore ili dolje kako biste je prilagodili ušima. Sada ste spremni za svladavanje bilo kojeg treninga ili terena – vaše slušalice ostat će na ušima, bez obzira na sve.

Kabel ojačan Kevlar® vlaknima za vrhunsku izdržljivost

Kabel ojačan Kevlar® vlaknima za vrhunsku izdržljivost

Vaše slušalice ActionFit dizajnirane su za izdržljivost i snagu. Njihov kabel obložen kevlarom dobro je zaštićen od cijepanja i lomljenja, a može odoljeti ekstremnim okruženjima – i treninzima.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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1.0

od 5

1

Recenzije

5
4
3
2

22/02/2018

Polska

Polska

Niewygodne, niedopasowane

Słuchawki prawdopodobnie grają dobrze. wyglądają dobrze. Niestety użycia nie mogłem przetestować, ze względu na ich domniemane dopasowanie, by słuchawka weszłą dokanałowo, muszę ją obrócić o 45 stopni, wtedy zaczep dopasowania przeszkadza. Słuchawki przez "dopasowaną" konstrukcję wypadają i są bardziej uciążliwe niż jakiekolwiek, które posiadałem wcześniej. Słuchawki z chęcią wymieniłbym na dopasowane. Niestety jak powszechnie wiadomo jest to produkt higieniczny i ani nie można przetestować ani wymienić czy zwrócić.

Ova recenzija je napravljena za ActionFit SHQ3400LF Sportowe słuchawki

Ova recenzija je napravljena za ActionFit SHQ3400LF Sportowe słuchawki

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