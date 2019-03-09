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  • Iz ljubavi prema glazbi
  • Iz ljubavi prema glazbi
  • Iz ljubavi prema glazbi

Obustavljeno

Slušalice

SHL5000/00

4.7
| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Iz ljubavi prema glazbi
Ove slušalice dizajnirane su za uživanje u glazbi na bilo kojem mjestu. Meki jastučići omogućuju vam da kontinuirano slušate omiljene pjesme. Odlična kvaliteta zvuka pruža vam novi doživljaj slušanja.
Pogledajte sve prednosti

Kamo god krenete!

Iz ljubavi prema glazbi

  • Pogonske jed. od 32 mm / zatvoreni tip

  • Slušalice koje se stavljaju na uši

  • Meki jastučići za uši

  • Potpuno ravno preklapanje

Meki jastučići za uši za dugo slušanje

Meki kožni jastučići za uši omogućuju vam dugo slušanje omiljenih pjesama.

Lagana traka za glavu poboljšava udobnost i dodaje izdržljivost

Lagani materijal korišten za traku za glavu

Slušalice se sklapaju radi jednostavnog spremanja i nošenja

Slušalice se sklapaju radi jednostavnog spremanja i nošenja

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

09/03/2019

România

România

Excelent!

Sunetul are o claritate foarte buna iar bass-ul e ok.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHL5000 Căşti

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHL5000 Căşti

26/09/2018

Polska

Polska

Ten produkt jest bardzo dobry, ale ma jedną wadę

Bardzo dobry produkt, dobry mechanicznie i elektronicznie, dla mnie ma jedną wadę, za krótki kabel, ale wiadomo chodzi o hajs. Ogólnie spoko! Polecam marekv7, Pozdro777

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHL5000 Słuchawki

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHL5000 Słuchawki

11/01/2013

Polska

Polska

Polecam:)

Wygodne w użyciu, miły dźwięk i bass + fajny wgląd .

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHL5000 Headband headphones

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHL5000 Headband headphones

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