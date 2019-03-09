2 godine jamstva
Obustavljeno
Pogonske jed. od 32 mm / zatvoreni tip
Slušalice koje se stavljaju na uši
Meki jastučići za uši
Potpuno ravno preklapanje
Meki kožni jastučići za uši omogućuju vam dugo slušanje omiljenih pjesama.
Lagani materijal korišten za traku za glavu
Slušalice se sklapaju radi jednostavnog spremanja i nošenja
4.7
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Dhan
09/03/2019
România
Excelent!
Sunetul are o claritate foarte buna iar bass-ul e ok.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHL5000 Căşti
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHL5000 Căşti
marekv7
26/09/2018
Polska
Ten produkt jest bardzo dobry, ale ma jedną wadę
Bardzo dobry produkt, dobry mechanicznie i elektronicznie, dla mnie ma jedną wadę, za krótki kabel, ale wiadomo chodzi o hajs. Ogólnie spoko! Polecam marekv7, Pozdro777
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHL5000 Słuchawki
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHL5000 Słuchawki
Michal16
11/01/2013
Polska
Polecam:)
Wygodne w użyciu, miły dźwięk i bass + fajny wgląd .
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHL5000 Headband headphones
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHL5000 Headband headphones