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Obustavljeno

Slušalice koje se umeću u ušnu školjku

SHE1350/00

4.8
| (10) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Prozračivanje basova
Uz unaprijeđene basove, ove slušalice koje se nose u uhu na udoban način donose kvalitetnu glazbu u vaše uši.
Pogledajte sve prednosti

za poboljšani zvuk

Prozračivanje basova

  • Pogonske jed. od 14,8 mm / otvoreni tip

  • Slušalice koje se umeću u ušnu školjku

Otvori za prozračivanje basova omogućuju protok zraka za bolji zvuk

Otvori za prozračivanje basova omogućuju protok zraka za bolji zvuk s bogatim dubokim basom.

Zvučnik 14,8 mm optimizira udobnost nošenja

Malen taman toliko da stane u uho, a dovoljno velik da pruža precizan zvuk bez izobličenja, zvučnik 14,8 mm idealne je veličine za užitak slušanja.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

10

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

18/01/2023

Česká republika

Česká republika

Už se nevyrábí

Velká škoda, vyhovovaly mi tvarem, cenou, životností na 100 %. Takové už neseženu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHE1350 Sluchátka do uší

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHE1350 Sluchátka do uší

27/11/2016

Česká republika

Česká republika

Kvalitní sluchátka

Kvalitní sluchátka, která vydrží všechno. Nosím je v uších skoro pořád, dokonce s nimi i usínám. Mám je už dva roky.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHE1350 Sluchátka do uší

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHE1350 Sluchátka do uší

09/09/2013

Česká republika

Česká republika

kvalitní produkt za nízkou cenu

I přestože jsem se k nim choval neuctivě poctivě a výborně slouží doposud.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHE1350 Sluchátka do uší

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHE1350 Sluchátka do uší

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