2 godine jamstva
Obustavljeno
Pogonske jed. od 14,8 mm / otvoreni tip
Slušalice koje se umeću u ušnu školjku
Otvori za prozračivanje basova omogućuju protok zraka za bolji zvuk s bogatim dubokim basom.
Malen taman toliko da stane u uho, a dovoljno velik da pruža precizan zvuk bez izobličenja, zvučnik 14,8 mm idealne je veličine za užitak slušanja.
4.8
od 5
10
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
brebtalka
18/01/2023
Česká republika
Už se nevyrábí
Velká škoda, vyhovovaly mi tvarem, cenou, životností na 100 %. Takové už neseženu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHE1350 Sluchátka do uší
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHE1350 Sluchátka do uší
Monysek
27/11/2016
Česká republika
Kvalitní sluchátka
Kvalitní sluchátka, která vydrží všechno. Nosím je v uších skoro pořád, dokonce s nimi i usínám. Mám je už dva roky.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHE1350 Sluchátka do uší
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHE1350 Sluchátka do uší
mop64
09/09/2013
Česká republika
kvalitní produkt za nízkou cenu
I přestože jsem se k nim choval neuctivě poctivě a výborně slouží doposud.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHE1350 Sluchátka do uší
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHE1350 Sluchátka do uší