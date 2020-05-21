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Sve serije

  • Izuzetno lagane. Snažan zvuk.
  • Izuzetno lagane. Snažan zvuk.
  • Izuzetno lagane. Snažan zvuk.
  • Izuzetno lagane. Snažan zvuk.
  • Izuzetno lagane. Snažan zvuk.
  • Izuzetno lagane. Snažan zvuk.
  • Izuzetno lagane. Snažan zvuk.
  • Izuzetno lagane. Snažan zvuk.

Obustavljeno

FliteBežične Bluetooth® slušalice

SHB4405WT/00

5
| (4) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Izuzetno lagane. Snažan zvuk.
Slušalice Philips Flite Ultrlite Wireless nevjerojatno su lagane, a ipak iznenađujuće snažne. Nemaju sputavajućih kabela, tanke su i kompaktne zahvaljujući sklopivom dizajnu koji ih čini idealnim suputnikom kamo god krenuli.
Pogledajte sve prednosti

Slušalice koje prkose gravitaciji

Izuzetno lagane. Snažan zvuk.

  • Pogonske jed. od 32 mm / zatvoreni tip

  • Slušalice koje se stavljaju na uši

  • Meki jastučići za uši

  • Potpuno ravno preklapanje

Pogonske jedinice zvučnika od 32 mm velike snage pružaju čist zvuk

Pogonske jedinice zvučnika od 32 mm velike snage pružaju čist zvuk

Nagnute pogonske jedinice od 32 mm velike snage reproduciraju jasan i čist zvuk te dubok i bogat bas.

Daljinski upravljač za pozive i slušanje glazbe bez uporabe ruku

Daljinski upravljač za pozive i slušanje glazbe bez uporabe ruku

Jednostavnim daljinskim upravljačem možete reproducirati/pauzirati pjesme i javljati se na pozive samo jednim pritiskom gumba.

Meki jastučići za uši omogućuju udobnost tijekom dugog nošenja

Meki jastučići za uši omogućuju udobnost tijekom dugog nošenja

Meki jastučići za uši i nagnute pogonske jedinice idealni su za udobnost tijekom dugog nošenja.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

4

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

21/05/2020

Česká republika

Česká republika

Designová kompaktní sluchátka

Sluchátka jsem si primárně kupoval do práce k počítači, protože pecková sluchátka jsou mi po delší době nepříjemná. Tyto mě přesvědčili svojí lehkostí, designem a bezdrátovým připojením, což je velmi praktické. Díky tom u jsem je začal používat i se svým telefonem, který už nedisponuje 3,5 mm jackem. Překvapily mne svojí dlouhou výdrží na jedno nabití i poměrně slušným dosahem. Ačkoli působí křehce, vydrží i docela nešetrné zacházení a jsou skládací, takže při cestování rozhodně výhoda. Zvuk je poměrně vyvážený, basy by mohly být výraznější, ale hrají dobře na celém frekvenčním spektru. Drobnou nevýhodou je, že při vyšší hlasitosti je zvuk hodně slyšet do prostoru. Dobrý poměr cena/výkon!

Prednosti

Design, váha, vyvážený zvuk, vestavěný mikrofon

Mane

Zvuk ze sluchátek je v okolí poměrně slyšet

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Flite SHB4405WT Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Flite SHB4405WT Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

28/12/2017

România

România

Excelente

Le-am cumparat ca sa le fac codou unei persoane care are vreo 4 modele de la alte firme foarte cunoscute si s-a aratat foarte multumita de acest model. In general sunt fan Philips.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

12/05/2017

România

România

Provjereni kupac

surprinzatoare

casti usoare, se conecteaza repede, sunet clar.singura problema pe care am intampinat-o : sunt momente cand ai senzatia ca pierde conectivitatea(sunet sacadat)(conectate la un smart tv, distanta 5m)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

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