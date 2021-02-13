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  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda s dodatnom opremom
  • Fotografija pakiranja
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Obustavljeno

BASS+Bežične slušalice s mikrof. koje se stavljaju na uši

SHB3075WT/00

4.4

| (30) Recenzije | 82% osoba preporučuje ovaj proizvod

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna
Crvena
Crvena
Plava
Plava

Osjetite ih. BASS+

Slušalice Philips BASS+ pružaju snažni bas u elegantnom, kompaktnom kućištu. Dobro izgledaju te pružaju odličan zvuk i vrhunsku vrijednost. Bežične Bluetooth slušalice za one koji žele ritam bogatiji basom bez masivnog dizajna.

Pogledajte sve prednosti

Osjetite ih. BASS+

  • Pogonske jed. od 32 mm / zatvoreni tip

  • Slušalice koje se stavljaju na uši

  • Meki jastučići za uši

  • Potpuno ravno preklapanje

Odlična zvučna izolacija za bolji doživljaj slušanja

Odlična zvučna izolacija za bolji doživljaj slušanja

Zahvaljujući zatvorenom akustičnom dizajnu, slušalice BASS+ blokiraju okolnu buku radi postizanja bolje izolacije zvuka i boljeg doživljaja slušanja.

Pogonske jedinice zvučnika od 32 mm

Pogonske jedinice zvučnika od 32 mm

Slušalice BASS+ imaju pogonske jedinice zvučnika od 32 mm koje stvaraju snažan bas.

Meki jastučići za uši pružaju udobnost tijekom dugog nošenja

Meki jastučići za uši pružaju udobnost tijekom dugog nošenja

Meki jastučići za uši koji propuštaju zrak pružaju odličnu udobnost tijekom dugotrajnog slušanja.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.4

od 5

30

Recenzije

82%

osoba preporučuje ovaj proizvod

1

13/02/2021

Hrvatska

Hrvatska

Savršen zvuk

Najbolje uložene pare u ovu vrstu proizvoda! Topla preporuka !

Prednosti

Lagane , dobro leže na glavi , zvuk perfektan, baterija dugo drži, jednostavne za rukovanje.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHB3075BL Bežične slušalice s mikrof. koje se stavljaju na uši

Datum upotrebe 2020-01-13

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHB3075BL Bežične slušalice s mikrof. koje se stavljaju na uši

Datum upotrebe 2020-01-13

30/01/2021

Česká republika

Česká republika

Sluchátka jsou skvělá!

Sluchátka sedí velmi dobře na uších i hlavě, jednoduché ovládání a jsou lehká. Nemám co bych vytkl.

Prednosti

lehká, skvěle sedí na uších i hlavě

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHB3075BK Bezdrátová sluchátka na uši s mikrofonem

Datum upotrebe 2020-07-30

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHB3075BK Bezdrátová sluchátka na uši s mikrofonem

Datum upotrebe 2020-07-30

24/01/2018

Česká republika

Česká republika

OK sluchátka

Jsou lehké, snadno ovladatelné, výkon dobrý. Jsou za tu cenu ok.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHB3075BK Bezdrátová sluchátka na uši s mikrofonem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHB3075BK Bezdrátová sluchátka na uši s mikrofonem

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