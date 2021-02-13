ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+

Obustavljeno

Bežične slušalice s mikrof. koje se stavljaju na uši

SHB3075RD/00

4.4
| (30) Recenzije | 82% osoba preporučuje ovaj proizvod

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna
Crvena
Crvena
Plava
Plava
Osjetite ih. BASS+
Slušalice Philips BASS+ pružaju snažni bas u elegantnom, kompaktnom kućištu. Dobro izgledaju te pružaju odličan zvuk i vrhunsku vrijednost. Bežične Bluetooth slušalice za one koji žele ritam bogatiji basom bez masivnog dizajna.
Pogledajte sve prednosti

Osjetite ih. BASS+

  • Pogonske jed. od 32 mm / zatvoreni tip

  • Slušalice koje se stavljaju na uši

  • Meki jastučići za uši

  • Potpuno ravno preklapanje

Punjiva baterija pruža do 12 sati reprodukcije

Punjiva baterija pruža do 12 sati reprodukcije

Uz 12 sati reprodukcije imat ćete dovoljno napajanja za slušanje glazbe cijeli dan.

Pogonske jedinice zvučnika od 32 mm

Pogonske jedinice zvučnika od 32 mm

Slušalice BASS+ imaju pogonske jedinice zvučnika od 32 mm koje stvaraju snažan bas.

Prilagodljive školjke za uši i traka za glavu za optimalnu udobnost

Prilagodljive školjke za uši i traka za glavu za optimalnu udobnost

Dizajnirane za optimalno prianjanje, slušalice BASS+ imaju zakretne školjke za uši i prilagodljivu traku za glavu kako bi se osiguralo odlično prianjanje za sve korisnike.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.4

od 5

30

Recenzije

82%

osoba preporučuje ovaj proizvod

1

13/02/2021

Hrvatska

Hrvatska

Savršen zvuk

Najbolje uložene pare u ovu vrstu proizvoda! Topla preporuka !

Prednosti

Lagane , dobro leže na glavi , zvuk perfektan, baterija dugo drži, jednostavne za rukovanje.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHB3075BL Bežične slušalice s mikrof. koje se stavljaju na uši

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHB3075BL Bežične slušalice s mikrof. koje se stavljaju na uši

30/01/2021

Česká republika

Česká republika

Sluchátka jsou skvělá!

Sluchátka sedí velmi dobře na uších i hlavě, jednoduché ovládání a jsou lehká. Nemám co bych vytkl.

Prednosti

lehká, skvěle sedí na uších i hlavě

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHB3075BK Bezdrátová sluchátka na uši s mikrofonem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHB3075BK Bezdrátová sluchátka na uši s mikrofonem

24/01/2018

Česká republika

Česká republika

OK sluchátka

Jsou lehké, snadno ovladatelné, výkon dobrý. Jsou za tu cenu ok.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHB3075BK Bezdrátová sluchátka na uši s mikrofonem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHB3075BK Bezdrátová sluchátka na uši s mikrofonem

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Stvarni rezultati mogu se razlikovati