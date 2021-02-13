2 godine jamstva
Obustavljeno
Pogonske jed. od 32 mm / zatvoreni tip
Slušalice koje se stavljaju na uši
Meki jastučići za uši
Potpuno ravno preklapanje
Uz 12 sati reprodukcije imat ćete dovoljno napajanja za slušanje glazbe cijeli dan.
Slušalice BASS+ imaju pogonske jedinice zvučnika od 32 mm koje stvaraju snažan bas.
Dizajnirane za optimalno prianjanje, slušalice BASS+ imaju zakretne školjke za uši i prilagodljivu traku za glavu kako bi se osiguralo odlično prianjanje za sve korisnike.
4.4
od 5
30
Recenzije
82%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Gogumir
13/02/2021
Hrvatska
Savršen zvuk
Najbolje uložene pare u ovu vrstu proizvoda! Topla preporuka !
Prednosti
Lagane , dobro leže na glavi , zvuk perfektan, baterija dugo drži, jednostavne za rukovanje.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHB3075BL Bežične slušalice s mikrof. koje se stavljaju na uši
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHB3075BL Bežične slušalice s mikrof. koje se stavljaju na uši
Dawe10
30/01/2021
Česká republika
Sluchátka jsou skvělá!
Sluchátka sedí velmi dobře na uších i hlavě, jednoduché ovládání a jsou lehká. Nemám co bych vytkl.
Prednosti
lehká, skvěle sedí na uších i hlavě
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHB3075BK Bezdrátová sluchátka na uši s mikrofonem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHB3075BK Bezdrátová sluchátka na uši s mikrofonem
Bullterier
24/01/2018
Česká republika
OK sluchátka
Jsou lehké, snadno ovladatelné, výkon dobrý. Jsou za tu cenu ok.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHB3075BK Bezdrátová sluchátka na uši s mikrofonem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHB3075BK Bezdrátová sluchátka na uši s mikrofonem
Stvarni rezultati mogu se razlikovati