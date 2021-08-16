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Obustavljeno

Shaver S9000 PrestigeZamjenske glave za brijanje

SH98/70

4.3
| (11) Recenzije | 91% osoba preporučuje ovaj proizvod
Obnovite aparat za brijanje da bude kao nov
U roku od dvije godine glave vašeg aparata za brijanje podrezat će 9 milijuna dlačica na vašem licu. Zamijenite glave za brijanje i vratite performanse. Kompatibilno s aparatom za brijanje Prestige serije 9000.
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Glave za brijanje mijenjajte svake 2 godine kako bi pružale najbolje rezultate

Obnovite aparat za brijanje da bude kao nov

  • Oštrice NanoTech Precision

  • Odgovara SP981X, SP982X i SP986X

Zamjenske glave za S9000 Prestige

Zamjenske glave za S9000 Prestige

Zamjenske glave SH98 kompatibilne su sa svim aparatima za brijanje S9000 Prestige sa zaobljenim glavama (SP981X, SP982X i SP986X). Nisu kompatibilni s aparatima za brijanje kutnog oblika S9000 Prestige (SP983X, SP984X, SP987X i SP988X) koji upotrebljavaju SH91. Zamjenske glave SH91 kompatibilne su sa svim modelima aparata S9000 Prestige, kutnih i zaobljenih glava.

Jednostavna zamjena

Jednostavna zamjena

1. Povucite gornju pločicu jedinice za brijanje. 2. Zamijenite novom glavom za brijanje. 3. Kako biste ponovo postavili aparat za brijanje, pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i zadržite je više od 5 sekundi.

Najlakši način da se pobrinete za najbolji rad aparata za brijanje

Najlakši način da se pobrinete za najbolji rad aparata za brijanje

Nadograđeno rješenje čini održavanje aparata za brijanje tvrtke Philips lakšim nego ikad prije. Ovaj novi format omogućit će vam postavljanje novih glava za brijanje u samo dva koraka, olakšavajući temeljito čišćenje aparata za brijanje i optimizirajući svakodnevno brijanje.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.3

od 5

11

Recenzije

91%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

16/08/2021

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Výrobek udržuje vysoký standard celého přístroje

Po zakoupení holicího strojku Philips Shaver S9000 jsem se rázem ocitl v jiném světě holení. Strojek holí jemně, precizně a skutečně dokáže velmi jemné oholení, aniž by byla tvář jakkoliv podrážděna. Zakoupil jsem poté do rezervy holicí hlavy SH98/70, protože je výrobcem doporučena pravidelná výměna pro zajištění skutečně hladkého oholení.

Prednosti

Perfektní oholení, jemnost, šetrnost k pokožce.

Mane

Snad jen pořizovací cena, provozní náklady jsou vyšší.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy

09/08/2021

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Spolehlivý a výkonný

Dlouhá výdrž na jedno nabití a jednoduchá údržba a možnost nastaveni jemnosti holení

Prednosti

Spolehlivý

Mane

Vyšší cena

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy

09/08/2021

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

holící hlavy perfektně holí

Tento výrobek používám už rok a perfektně holí, hlavně na krku a nemusím opakovaně přejíždět po tváři.

Prednosti

rychlé holení

Mane

Zatím žádné

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy

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