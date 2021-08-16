2 godine jamstva
Obustavljeno
Oštrice NanoTech Precision
Odgovara SP981X, SP982X i SP986X
Zamjenske glave SH98 kompatibilne su sa svim aparatima za brijanje S9000 Prestige sa zaobljenim glavama (SP981X, SP982X i SP986X). Nisu kompatibilni s aparatima za brijanje kutnog oblika S9000 Prestige (SP983X, SP984X, SP987X i SP988X) koji upotrebljavaju SH91. Zamjenske glave SH91 kompatibilne su sa svim modelima aparata S9000 Prestige, kutnih i zaobljenih glava.
1. Povucite gornju pločicu jedinice za brijanje. 2. Zamijenite novom glavom za brijanje. 3. Kako biste ponovo postavili aparat za brijanje, pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i zadržite je više od 5 sekundi.
Nadograđeno rješenje čini održavanje aparata za brijanje tvrtke Philips lakšim nego ikad prije. Ovaj novi format omogućit će vam postavljanje novih glava za brijanje u samo dva koraka, olakšavajući temeljito čišćenje aparata za brijanje i optimizirajući svakodnevno brijanje.
4.3
od 5
11
Recenzije
91%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Albedo0.31
16/08/2021
Česká republika
Provjereni kupac
Výrobek udržuje vysoký standard celého přístroje
Po zakoupení holicího strojku Philips Shaver S9000 jsem se rázem ocitl v jiném světě holení. Strojek holí jemně, precizně a skutečně dokáže velmi jemné oholení, aniž by byla tvář jakkoliv podrážděna. Zakoupil jsem poté do rezervy holicí hlavy SH98/70, protože je výrobcem doporučena pravidelná výměna pro zajištění skutečně hladkého oholení.
Prednosti
Perfektní oholení, jemnost, šetrnost k pokožce.
Mane
Snad jen pořizovací cena, provozní náklady jsou vyšší.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy
havita
09/08/2021
Česká republika
Provjereni kupac
Spolehlivý a výkonný
Dlouhá výdrž na jedno nabití a jednoduchá údržba a možnost nastaveni jemnosti holení
Prednosti
Spolehlivý
Mane
Vyšší cena
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy
topol
09/08/2021
Česká republika
Provjereni kupac
holící hlavy perfektně holí
Tento výrobek používám už rok a perfektně holí, hlavně na krku a nemusím opakovaně přejíždět po tváři.
Prednosti
rychlé holení
Mane
Zatím žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy