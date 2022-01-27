Obustavljeno
Model SH90 zamijenjen je modelom SH91
U roku od dvije godine glave vašeg aparata za brijanje podrezat će 9 milijuna dlačica na vašem licu. Zamijenite glave za brijanje i vratite pune performanse. Kompatibilno s aparatom za brijanje serije 9000.
Ne proizvodi se
Kupite SH91 kao zamjenu
Zamjenske glave SH90 kompatibilne su s aparatima za brijanje serija 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx), Star Wars SW9700 i SW6700.
Patentirane oštrice V-Track Precision svaku dlačicu nježno postavljaju u položaj u kojem je kut rezanja savršen, čak i dlačice koje su položene ili drukčije duljine. To omogućava 30% kraće rezanje uz manje poteza, tako da koža ostaje u odličnom stanju.
Uživajte u još nježnijem brijanju zahvaljujući sustavu Super Lift & Cut s dvije oštrice. Prva oštrica podiže svaku dlačicu, a druga ih nježno podrezuje ispod razine kože za izuzetnu glatkoću.
5.0
od 5
10
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Nemecp15
27/01/2022
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Skvěle oholeni
Produkt používám už asi 4 roky a neměnil bych. Oholí i delší vousy a je to rychle.
Prednosti
Rychlost a kvalita
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SH90/70 Holicí hlavy
Datum upotrebe 2020-01-27
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SH90/70 Holicí hlavy
Datum upotrebe 2020-01-27
Dalis61
09/08/2021
Česká republika
Provjereni kupac
Výrobek je dobrý a užitečný
S vyrobkem jsem velmi spokojen. Za přijatelnou cenu požadovaná kvalita.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SH90/70 Holicí hlavy
Datum upotrebe 2021-02-09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SH90/70 Holicí hlavy
Datum upotrebe 2021-02-09
Hanka551
09/08/2021
Česká republika
Provjereni kupac
Výrobek je dle manžela neskutečně výkoný.
Tento holící s trojek doporučujeme všem. je TOP:-))))
Prednosti
lehký a praktický ve všech směrech
Mane
žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SH90/70 Holicí hlavy
Datum upotrebe 2019-08-09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SH90/70 Holicí hlavy
Datum upotrebe 2019-08-09