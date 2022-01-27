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Obustavljeno

Glave za brijanje

SH90/50

5

| (10) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Model SH90 zamijenjen je modelom SH91

U roku od dvije godine glave vašeg aparata za brijanje podrezat će 9 milijuna dlačica na vašem licu. Zamijenite glave za brijanje i vratite pune performanse. Kompatibilno s aparatom za brijanje serije 9000.

Pogledajte sve prednosti

Glave za brijanje mijenjajte svake 2 godine kako bi pružale najbolje rezultate

Model SH90 zamijenjen je modelom SH91

  • Ne proizvodi se

  • Kupite SH91 kao zamjenu

Zamjenske glave za aparate za brijanje serije 9000

Zamjenske glave za aparate za brijanje serije 9000

Zamjenske glave SH90 kompatibilne su s aparatima za brijanje serija 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx), Star Wars SW9700 i SW6700.

Oštrice V-Track savršeno usmjeravaju dlačice radi postizanja glatkih rezultata

Oštrice V-Track savršeno usmjeravaju dlačice radi postizanja glatkih rezultata

Patentirane oštrice V-Track Precision svaku dlačicu nježno postavljaju u položaj u kojem je kut rezanja savršen, čak i dlačice koje su položene ili drukčije duljine. To omogućava 30% kraće rezanje uz manje poteza, tako da koža ostaje u odličnom stanju.

Podiže dlačice i podrezuje ih

Podiže dlačice i podrezuje ih

Uživajte u još nježnijem brijanju zahvaljujući sustavu Super Lift & Cut s dvije oštrice. Prva oštrica podiže svaku dlačicu, a druga ih nježno podrezuje ispod razine kože za izuzetnu glatkoću.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

10

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

27/01/2022

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Skvěle oholeni

Produkt používám už asi 4 roky a neměnil bych. Oholí i delší vousy a je to rychle.

Prednosti

Rychlost a kvalita

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SH90/70 Holicí hlavy

Datum upotrebe 2020-01-27

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SH90/70 Holicí hlavy

Datum upotrebe 2020-01-27

09/08/2021

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Výrobek je dobrý a užitečný

S vyrobkem jsem velmi spokojen. Za přijatelnou cenu požadovaná kvalita.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SH90/70 Holicí hlavy

Datum upotrebe 2021-02-09

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SH90/70 Holicí hlavy

Datum upotrebe 2021-02-09

09/08/2021

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Výrobek je dle manžela neskutečně výkoný.

Tento holící s trojek doporučujeme všem. je TOP:-))))

Prednosti

lehký a praktický ve všech směrech

Mane

žádné

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SH90/70 Holicí hlavy

Datum upotrebe 2019-08-09

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SH90/70 Holicí hlavy

Datum upotrebe 2019-08-09

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