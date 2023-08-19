ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Obnovite aparat za brijanje da bude kao nov
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Obnovite aparat za brijanje da bude kao nov
  • Obnovite aparat za brijanje da bude kao nov
  • Obnovite aparat za brijanje da bude kao nov
  • Obnovite aparat za brijanje da bude kao nov
  • Obnovite aparat za brijanje da bude kao nov
  • Obnovite aparat za brijanje da bude kao nov
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Obnovite aparat za brijanje da bude kao nov
  • Obnovite aparat za brijanje da bude kao nov
  • Obnovite aparat za brijanje da bude kao nov
  • Obnovite aparat za brijanje da bude kao nov
  • Obnovite aparat za brijanje da bude kao nov

Obustavljeno

SH71Zamjenske glave za brijanje

SH71/50

4.8
| (44) Recenzije | 97% osoba preporučuje ovaj proizvod
Obnovite aparat za brijanje da bude kao nov
U roku od dvije godine glave vašeg aparata za brijanje podrezat će 9 milijuna dlačica na vašem licu. Zamijenite glave za brijanje i vratite performanse.
Pogledajte sve prednosti
Kompatibilni proizvodi
Philips Shaver 500 Series

Philips Shaver 500 Series
Električni kompaktni aparat za mokro i suho brijanje

S591/05

Philips Shaver 500 Series

Philips Shaver 500 Series
Električni kompaktni aparat za mokro i suho brijanje

S596/06

Shaver series 7000

Shaver series 7000
Električni aparat za mokro i suho brijanje

S7886/58

Shaver series 7000

Shaver series 7000
Električni aparat za mokro i suho brijanje

S7882/55

Shaver Serije 5000

Shaver Serije 5000
Električni aparat za mokro i suho brijanje

S5885/10

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Električni aparat za mokro i suho brijanje

S5885/35

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Električni aparat za mokro i suho brijanje

S5886/30

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Električni aparat za mokro i suho brijanje

S5886/38

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Električni aparat za mokro i suho brijanje

S5887/10

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Električni aparat za mokro i suho brijanje

S5887/30

Za 100 % učinkovitosti glave za brijanje mijenjajte svake 2 godine

Obnovite aparat za brijanje da bude kao nov

  • Oštrice SteelPrecision

  • Odgovara seriji S7000

  • Odgovara seriji S5000 s kutnim oblikom

  • Odgovara seriji 500

  • Ne odgovara seriji S5000 sa zaobljenim oblikom

Bolje performanse svakim potezom

45 oštrica SteelPrecision koje se same oštre na ovom aparatu za brijanje tvrtke Philips snažne su, a ipak nježne i izvršavaju 90 000 podrezivanja u minuti, hvatajući više dlačica po potezu kako bi se postiglo glatko i ugodno dotjerivanje.

Za aparate za brijanje 5000, 6000 (uglata), 7000 i 500

Za aparate za brijanje 5000, 6000 (uglata), 7000 i 500

Pregledajte stražnju stranu drške aparata za brijanje i provjerite koju zamjensku glavu trebate. Trebate pomoć? Posjetite philips.com/accessories

Vrlo jednostavno obnovite aparat za brijanje

Vrlo jednostavno obnovite aparat za brijanje

1. Pritisnite gumb za otpuštanje i odvojite držač glave za brijanje. 2. Okrenite prstene za pričvršćivanje u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i odvojite ih. 3. Odvojite stare glave za brijanje i umetnite zamjenu (zarezi trebaju točno odgovarati izbočinama). 4. Vratite prstene za pričvršćivanje i okrećite ih u smjeru kazaljke na satu dok ne čujete škljocaj. 5. Vratite držač za brijanje i zatvorite.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.8

od 5

44

Recenzije

97%

osoba preporučuje ovaj proizvod

1

19/08/2023

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

holící hlavice

Rychlé dodání,hlavice pasují na vybraný holící strojek,spokojenost

Prednosti

snadná výměna

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000, 5000 SH71/50 Náhradní holicí hlavy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000, 5000 SH71/50 Náhradní holicí hlavy

20/03/2026

Polska

Polska

Provjereni kupac

Produkt ocenia bardzo dobrze. Na początku byłem sceptyczny co do ostrzy, ponieważ posiadają zdecydowanie mniej ostrzy i otworków niż poprzednia wersja SH 70 które miałem oryginalnie zamontowane w golarce serii 7000. Nowe SH71 golą zdecydowanie lepiej, delikatniej i szybciej .

Prednosti

Polecam , ponieważ nie trzeba zmieniać golarki na nowszy model skoro obecną działa bez zarzutu.

Mane

Cena

Ova recenzija je napravljena za SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące

Ova recenzija je napravljena za SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące

24/07/2025

Polska

Polska

Provjereni kupac

Ostrza do maszynki

Bardzo dobra decyzja z zakupem tych ostrzy.dzieji że można je dostać w waszym sklepie .

Prednosti

Polecam

Mane

Brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. gdje postoje objekti