2 godine jamstva
Obustavljeno
S591/05
S596/06
S7886/58
S7882/55
S5885/10
S5885/35
S5886/30
S5886/38
S5887/10
S5887/30
Oštrice SteelPrecision
Odgovara seriji S7000
Odgovara seriji S5000 s kutnim oblikom
Odgovara seriji 500
Ne odgovara seriji S5000 sa zaobljenim oblikom
45 oštrica SteelPrecision koje se same oštre na ovom aparatu za brijanje tvrtke Philips snažne su, a ipak nježne i izvršavaju 90 000 podrezivanja u minuti, hvatajući više dlačica po potezu kako bi se postiglo glatko i ugodno dotjerivanje.
Pregledajte stražnju stranu drške aparata za brijanje i provjerite koju zamjensku glavu trebate. Trebate pomoć? Posjetite philips.com/accessories
1. Pritisnite gumb za otpuštanje i odvojite držač glave za brijanje. 2. Okrenite prstene za pričvršćivanje u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i odvojite ih. 3. Odvojite stare glave za brijanje i umetnite zamjenu (zarezi trebaju točno odgovarati izbočinama). 4. Vratite prstene za pričvršćivanje i okrećite ih u smjeru kazaljke na satu dok ne čujete škljocaj. 5. Vratite držač za brijanje i zatvorite.
4.8
od 5
44
Recenzije
97%
osoba preporučuje ovaj proizvod
ivahor
19/08/2023
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
holící hlavice
Rychlé dodání,hlavice pasují na vybraný holící strojek,spokojenost
Prednosti
snadná výměna
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000, 5000 SH71/50 Náhradní holicí hlavy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000, 5000 SH71/50 Náhradní holicí hlavy
Kris Wro
20/03/2026
Polska
Dio promocije
Provjereni kupac
Produkt ocenia bardzo dobrze. Na początku byłem sceptyczny co do ostrzy, ponieważ posiadają zdecydowanie mniej ostrzy i otworków niż poprzednia wersja SH 70 które miałem oryginalnie zamontowane w golarce serii 7000. Nowe SH71 golą zdecydowanie lepiej, delikatniej i szybciej .
Prednosti
Polecam , ponieważ nie trzeba zmieniać golarki na nowszy model skoro obecną działa bez zarzutu.
Mane
Cena
Ova recenzija je napravljena za SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące
Ova recenzija je napravljena za SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące
Konrad Rzeszutko
24/07/2025
Polska
Dio promocije
Provjereni kupac
Ostrza do maszynki
Bardzo dobra decyzja z zakupem tych ostrzy.dzieji że można je dostać w waszym sklepie .
Prednosti
Polecam
Mane
Brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące
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