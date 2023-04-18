2 godine jamstva
Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje
Oštrice SteelPrecision
Senzor za prilagodbu snage Power Adapt
Pomične glave 360-D
Ugrađeni skočni trimer
Do 5 godina jamstva**
Uz do 90 000 rezova u minuti oštrice SteelPrecision režu više dlačica po potezu, osiguravajući glatko i učinkovito brijanje. 45 oštrica visokih performansi same se oštre, a proizvedene su u Europi za pouzdane performanse rezanja, brijanje za brijanjem.
Ovaj inteligentni senzor očitava gustoću dlačica 250 puta u sekundi i automatski prilagođava snagu tijekom brijanja. Zahvaljujući njemu aparat za brijanje učinkovitije podrezuje deblje dlačice ili gušća područja, što znači da je brijanje glatko i učinkovito uz stalni osjećaj ugode.
Potpuno fleksibilne glave okreću se 360° kako bi stalno bile u dodiru s konturama lica i glave. Time se osigurava temeljito i ugodno brijanje, čak i na zahtjevnim područjima vrata i čeljusti.
4.6
od 5
1336
Recenzije
92%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Sunčeko001
18/04/2023
Hrvatska
Dio promocije
Super proizvod
Super proizvod. Dobro brije, a još se lakše čisti.
Prednosti
Sve
Mane
Ništa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver Serije 5000 S5885/10 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver Serije 5000 S5885/10 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Velebitplanina
18/04/2023
Hrvatska
Dio promocije
Nema zamjerke
Proizvod mi se sviđa zato što brije dlake i ne ostavlja tragove do brijanja kao britvica.
Prednosti
A+++
Mane
/
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver Serije 5000 S5885/10 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver Serije 5000 S5885/10 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Tokmak347
18/04/2023
Hrvatska
Dio promocije
Dobar aparat
Dobar aparat za brijanje koji se vrlo lako čisti za razliku od drugih.
Prednosti
Baš sve
Mane
Nema
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver Serije 5000 S5885/10 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver Serije 5000 S5885/10 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Usporedni test sa serijom 3000 tvrtke Philips.
2 godine jamstva + 3 godine produženog jamstva nakon registracije na Philips.com u roku od 90 dana od kupnje.