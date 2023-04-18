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  • Moćno brijanje, nježno na koži
  • Moćno brijanje, nježno na koži
  • Moćno brijanje, nježno na koži
  • Moćno brijanje, nježno na koži
  • Moćno brijanje, nježno na koži
  • Moćno brijanje, nježno na koži
  • Moćno brijanje, nježno na koži
  • Moćno brijanje, nježno na koži
  • Moćno brijanje, nježno na koži
  • Moćno brijanje, nježno na koži
  • Moćno brijanje, nježno na koži
  • Moćno brijanje, nježno na koži
  • Moćno brijanje, nježno na koži
  • Moćno brijanje, nježno na koži
  • Moćno brijanje, nježno na koži
  • Moćno brijanje, nježno na koži
  • Moćno brijanje, nježno na koži
  • Moćno brijanje, nježno na koži

100 dana povrata novca

100 dana povrata novca

Shaver Series 5000Električni aparat za mokro i suho brijanje

S5885/35

4.6
| (1337) Recenzije | 92% osoba preporučuje ovaj proizvod
Moćno brijanje, nježno na koži
Philips serija 5000 osmišljena je za muškarce koji žele snažno i ugodno svakodnevno brijanje. Učinkovito podrezuje čak i trodnevne brade, dok tehnologija SkinIQ omogućuje prilagođavanje gustoći dlačica kako bi brijanje bilo snažno, ugodno i dosljedno.
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Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje

S tehnologijom SkinIQ

Moćno brijanje, nježno na koži

  • Oštrice SteelPrecision

  • Senzor za prilagodbu snage Power Adapt

  • Pomične glave 360-D

  • Ugrađeni skočni trimer

  • Do 5 godina jamstva**

Glatko i učinkovito rezanje pri svakom potezu

Glatko i učinkovito rezanje pri svakom potezu

Uz do 90 000 rezova u minuti oštrice SteelPrecision režu više dlačica po potezu, osiguravajući glatko i učinkovito brijanje. 45 oštrica visokih performansi same se oštre, a proizvedene su u Europi za pouzdane performanse rezanja, brijanje za brijanjem.

Prilagođava se gustoći brade za lakše brijanje

Prilagođava se gustoći brade za lakše brijanje

Ovaj inteligentni senzor očitava gustoću dlačica 250 puta u sekundi i automatski prilagođava snagu tijekom brijanja. Zahvaljujući njemu aparat za brijanje učinkovitije podrezuje deblje dlačice ili gušća područja, što znači da je brijanje glatko i učinkovito uz stalni osjećaj ugode.

Prati konture lica radi boljeg dodira s kožom.

Prati konture lica radi boljeg dodira s kožom.

Potpuno fleksibilne glave okreću se 360° kako bi stalno bile u dodiru s konturama lica i glave. Time se osigurava temeljito i ugodno brijanje, čak i na zahtjevnim područjima vrata i čeljusti.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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4.6

od 5

1337

Recenzije

92%

osoba preporučuje ovaj proizvod

18/04/2023

Hrvatska

Hrvatska

Super proizvod

Super proizvod. Dobro brije, a još se lakše čisti.

Prednosti

Sve

Mane

Ništa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver Serije 5000 S5885/10 Električni aparat za mokro i suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver Serije 5000 S5885/10 Električni aparat za mokro i suho brijanje

18/04/2023

Hrvatska

Hrvatska

Nema zamjerke

Proizvod mi se sviđa zato što brije dlake i ne ostavlja tragove do brijanja kao britvica.

Prednosti

A+++

Mane

/

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver Serije 5000 S5885/10 Električni aparat za mokro i suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver Serije 5000 S5885/10 Električni aparat za mokro i suho brijanje

18/04/2023

Hrvatska

Hrvatska

Dobar aparat

Dobar aparat za brijanje koji se vrlo lako čisti za razliku od drugih.

Prednosti

Baš sve

Mane

Nema

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver Serije 5000 S5885/10 Električni aparat za mokro i suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver Serije 5000 S5885/10 Električni aparat za mokro i suho brijanje

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