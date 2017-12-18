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Obustavljeno

Philips AventBočica za bebu

SCF699/17

5
| (23) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Idealno za novorođenčad
Naša bočica Natural zapremine 2 oz pruža količinu hrane idealnu za novorođenče. Dizajnirana sa sisačem First Flow, ima sporiju i bolje kontroliranu brzinu protoka. Mekan, širok sisač posebne teksture sličan je dojci.
Pogledajte sve prednosti

Lako kombiniranje s dojenjem

Idealno za novorođenčad

  • 1 bočica Natural

  • 2 oz / 60 ml

  • Sisač za prvo hranjenje na bočicu

  • Duda Natural

Sisač sa sporijim protokom

Sisač sa sporijim protokom

Manji otvor pruža bolje kontroliranu brzinu protoka za bebe koje sporije piju. Sisač Natural First ima idealnu brzinu protoka za početak hranjenja bebe na bočicu.

manja bočica od 2 oz / 60 ml dizajnirana za hranjenje novorođenčeta

manja bočica od 2 oz / 60 ml dizajnirana za hranjenje novorođenčeta

Manja bočica pomaže da se manjem trbuščiću osigura odgovarajuća količina hrane

Mekan sisač posebne teksture

Mekan sisač posebne teksture

Mekan sisač posebne teksture sličniji dojci.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

23

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

18/12/2017

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník pro začátky krmení

Syna jsme takřka ihned po narození museli kromě kojení dokrmovat UM, zvolili jsme tuto lahvičku a udělali jsme dobře, syn lahvičku ihned přijal. Má ideální velikost pro malá miminka, lahvička díky malému objemu není těžká když miminku trvá pití déle.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF699/17 Dětská lahev

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF699/17 Dětská lahev

14/12/2017

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

U syna jsem byla bohužel nucena přestat kojit a byl u nej problém ho naučit na láhev, byl veliký problém to Tomaška naučit. Jednou už jsem byla bezradná a poslala manžela koupit nějakou jinou přinesl tuhle Aventku. Ohřál sunar a fiha syn hned chytil a pil jak by to bylo prso. Opravdu si děti kvůli dudliku krásné uchyti. Pro ty nejmenší mimi idealni velikost. Snadné udržování. Doporučuji

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF699/17 Dětská lahev

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF699/17 Dětská lahev

17/08/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló minőségű termék!

Könnyen tisztítható, jó kialakítású cumisüvegek! A mai napig ezt a márkát használjuk, kisfiam nem is hajlandó másból inni a reggeli és az esti kakaóját!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF699/17 Avent Natural cumisüveg

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF699/17 Avent Natural cumisüveg

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