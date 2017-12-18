2 godine jamstva
Obustavljeno
1 bočica Natural
2 oz / 60 ml
Sisač za prvo hranjenje na bočicu
Duda Natural
Manji otvor pruža bolje kontroliranu brzinu protoka za bebe koje sporije piju. Sisač Natural First ima idealnu brzinu protoka za početak hranjenja bebe na bočicu.
Manja bočica pomaže da se manjem trbuščiću osigura odgovarajuća količina hrane
Mekan sisač posebne teksture sličniji dojci.
5.0
od 5
23
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Klaarka
18/12/2017
Česká republika
Skvělý pomocník pro začátky krmení
Syna jsme takřka ihned po narození museli kromě kojení dokrmovat UM, zvolili jsme tuto lahvičku a udělali jsme dobře, syn lahvičku ihned přijal. Má ideální velikost pro malá miminka, lahvička díky malému objemu není těžká když miminku trvá pití déle.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF699/17 Dětská lahev
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF699/17 Dětská lahev
Vrlice
14/12/2017
Česká republika
Doporučuji
U syna jsem byla bohužel nucena přestat kojit a byl u nej problém ho naučit na láhev, byl veliký problém to Tomaška naučit. Jednou už jsem byla bezradná a poslala manžela koupit nějakou jinou přinesl tuhle Aventku. Ohřál sunar a fiha syn hned chytil a pil jak by to bylo prso. Opravdu si děti kvůli dudliku krásné uchyti. Pro ty nejmenší mimi idealni velikost. Snadné udržování. Doporučuji
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF699/17 Dětská lahev
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF699/17 Dětská lahev
Egyfiúsanyuka
17/08/2019
Magyarország
Kiváló minőségű termék!
Könnyen tisztítható, jó kialakítású cumisüvegek! A mai napig ezt a márkát használjuk, kisfiam nem is hajlandó másból inni a reggeli és az esti kakaóját!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF699/17 Avent Natural cumisüveg
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF699/17 Avent Natural cumisüveg