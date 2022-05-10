2 godine jamstva
Dodatna oprema za bočice
Posebno zakrivljena glava četke i oblikovani vrh drške omogućavaju dosezanje kutova svih vrsta bočica širokog grla, duda i opreme za hranjenje te njihovo temeljito čišćenje.
Zakrivljena glava četke i oblikovani vrh drške omogućavaju dosezanje kutova bočica za hranjenje koje imaju široko grlo. Posebno oblikovani vrh omogućava čišćenje područja unutar duda.
Izdržljiva gusta vlakna osiguravaju temeljito čišćenje svih bočica, duda i druge opreme za hranjenje
4.8
od 5
18
Recenzije
94%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Moury21
10/05/2022
Česká republika
Nejlepší kartáč, který jsem kdy měla
Je skvělý, používala jsem ho už před 14ti lety a je výborný i na mytí nádobí (ne jenom na Avent lahve). Vydrží opravdu dlouho. Je to kvalitní výrobek. Dávám ho i do myčky. Rozhodně ho doporučuji!!!
Prednosti
Kvalitní, dlouho vydrží!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky
Peca231
28/10/2021
Česká republika
Dela co ma
Dobre se drzi, dela co ma. Pevne stetiny, vsude se dostane.
Ova recenzija je napravljena za SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky
Ova recenzija je napravljena za SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky
Anynysek
27/10/2021
Česká republika
Spokojenost!
Kartáč používáme každý den už několik měsíců a je naprosto super! Dostane se kam má, krásně čistí lahvičky, savičky, dudlíky i kousátka :)
Prednosti
kartáč je i ze spodu a krásně vyčistí lahvičky, dobře se drží i vypadá pěkně
Mane
o ničem nevím
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky