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  • Jednostavno čistite i održavajte proizvode za hranjenje bebe
  • Jednostavno čistite i održavajte proizvode za hranjenje bebe
  • Jednostavno čistite i održavajte proizvode za hranjenje bebe

Philips AventČetka za bočicu i dudu

SCF145/06

4.8
| (18) Recenzije | 94% osoba preporučuje ovaj proizvod
Jednostavno čistite i održavajte proizvode za hranjenje bebe
Četkica za bočice tvrtke Philips Avent ima posebno dizajniranu zaobljenu glavu i oblikovani vrh drške za učinkovito čišćenje svih vrsta bočica, duda i opreme za hranjenje. Izdržljiva vlakna velike gustoće sigurno čiste bez ogrebotina.
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Avent četkica za čišćenje

Jednostavno čistite i održavajte proizvode za hranjenje bebe

  • Dodatna oprema za bočice

Zaobljena glava četkice za lakše čišćenje

Zaobljena glava četkice za lakše čišćenje

Posebno zakrivljena glava četke i oblikovani vrh drške omogućavaju dosezanje kutova svih vrsta bočica širokog grla, duda i opreme za hranjenje te njihovo temeljito čišćenje.

Jedinstven dizajn drške i vrha

Zakrivljena glava četke i oblikovani vrh drške omogućavaju dosezanje kutova bočica za hranjenje koje imaju široko grlo. Posebno oblikovani vrh omogućava čišćenje područja unutar duda.

Izdržljiva gusta vlakna osiguravaju temeljito čišćenje

Izdržljiva gusta vlakna osiguravaju temeljito čišćenje svih bočica, duda i druge opreme za hranjenje

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

18

Recenzije

94%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
1

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Nejlepší kartáč, který jsem kdy měla

Je skvělý, používala jsem ho už před 14ti lety a je výborný i na mytí nádobí (ne jenom na Avent lahve). Vydrží opravdu dlouho. Je to kvalitní výrobek. Dávám ho i do myčky. Rozhodně ho doporučuji!!!

Prednosti

Kvalitní, dlouho vydrží!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky

28/10/2021

Česká republika

Česká republika

Dela co ma

Dobre se drzi, dela co ma. Pevne stetiny, vsude se dostane.

Ova recenzija je napravljena za SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky

Ova recenzija je napravljena za SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky

27/10/2021

Česká republika

Česká republika

Spokojenost!

Kartáč používáme každý den už několik měsíců a je naprosto super! Dostane se kam má, krásně čistí lahvičky, savičky, dudlíky i kousátka :)

Prednosti

kartáč je i ze spodu a krásně vyčistí lahvičky, dobře se drží i vypadá pěkně

Mane

o ničem nevím

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky

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