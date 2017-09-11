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  • Prirodan način hranjenja na bočicu
  • Prirodan način hranjenja na bočicu
  • Prirodan način hranjenja na bočicu
  • Prirodan način hranjenja na bočicu
  • Prirodan način hranjenja na bočicu
  • Prirodan način hranjenja na bočicu
  • Prirodan način hranjenja na bočicu
  • Prirodan način hranjenja na bočicu

Obustavljeno

Philips AventBočica za bebe Natural

SCF628/16

4.9
| (210) Recenzije | 98% osoba preporučuje ovaj proizvod
Prirodan način hranjenja na bočicu
Naša nova bočica omogućava hranjenje na bočicu koje će biti prirodnije i za vašu bebu i za vas. Duda ima inovativan dizajn latica za prirodno zahvaćanje slično zahvaćanju dojke, što vašoj bebi olakšava kombinaciju dojenja i hranjenja na bočicu.
Pogledajte sve prednosti

Avent duda s dizajnom latica

Prirodan način hranjenja na bočicu

  • 1 bočica

  • 9 oz / 260 ml

  • Duda sa sporim protokom

  • 1 m+

Prirodno zahvaćanje zahvaljujući širokoj dudi oblika dojke

Prirodno zahvaćanje zahvaljujući širokoj dudi oblika dojke

Široka duda oblika dojke potiče prirodno zahvaćanje poput zahvaćanja dojke i olakšava kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu.

Jedinstvene latice za meku, elastičan sisač koji se ne savija

Jedinstvene latice za meku, elastičan sisač koji se ne savija

Latice unutar dude povećavaju mekoću i elastičnost bez savijanja dude. Vaša beba uživat će u ugodnijem i zadovoljnijem hranjenju.

Napredni sustav sprječavanja kolika s inovativnim dvostrukim ventilom

Napredni sustav sprječavanja kolika s inovativnim dvostrukim ventilom

Inovativni dizajn s dvostrukim ventilom smanjuje pojavu kolika i nelagode propuštajući zrak u bočicu, a ne bebin trbuh.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

210

Recenzije

98%

osoba preporučuje ovaj proizvod

11/09/2017

Slovenija

Slovenija

Lepa na videz in uporabna.

Steklenička je enostavna za uporabo in lepo oblikovana. Sin z njo zelo lepo pije.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF627/25 Otroška steklenička Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF627/25 Otroška steklenička Natural

22/11/2019

Česká republika

Česká republika

funguje jak má

lahvičky lze použít spolu s kojením, miminko musí sát, proud mléka je srovnatelný

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF693/17 Dětská lahev Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF693/17 Dětská lahev Natural

27/10/2018

Česká republika

Česká republika

Kvalitni lahvicka pro prvni krmeni z lahve

Tato lahvicka, z řady Natural, nas provazela prakticky od narozeni. Na zacatku mensi, pak tato vetsi. Lahvicka je lehka. Savicka ma idealni tvar, vhodna tedy i pri kojeni. Ma idealni prutok. Lahvicka se dobre drzi detem v rukach. Ocenuji velky vyber savicek na tyto lahve. Pouzivaly jsme do cca pul roku, pak jsme presly na obycejny tvar dudliku. Obcas udelam ale do teto lahvicky caj a mala bez problemu vypije.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF620/17 Dětská lahev Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF620/17 Dětská lahev Natural

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