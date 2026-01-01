2 godine jamstva
Obustavljeno
SCF616/10
240 ml
Za jednostavno spremanje i transport
Spremite svoje dragocjeno izdojeno mlijeko ili hranu za bebu u čašice za spremanje izdojenog mlijeka tvrtke Philips AVENT. Hranu možete spremiti u hladnjak ili zamrzivač.
Savršeno rješenje dok ste izvan kuće. Hranu za bebu jednostavno možete ponijeti kada izlazite van
Recenzije
Na temelju online ankete o zadovoljstvu, provedenoj globalno 2023. godine na 10.109 korisnika brendova i proizvoda za njegu majke i djeteta.