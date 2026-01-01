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  • Sustav Philips Avent za jednostavno spremanje
  • Sustav Philips Avent za jednostavno spremanje
  • Sustav Philips Avent za jednostavno spremanje
  • Sustav Philips Avent za jednostavno spremanje

Obustavljeno

Philips Avent VIAAVENT čašice za dopunjavanje

SCF616/10

Sustav Philips Avent za jednostavno spremanje
Sustav za spremanje Philips AVENT višenamjenski je sustav za spremanje koji štedi prostor, dizajniran kako bi rastao s vašim djetetom. Možete koristiti istu čašicu za spremanje hrane i izdojenog mlijeka. Odgovara svim Philips AVENT pumpama za izdajanje i dudama.
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Brend broj 1 koji preporučuju majke širom svijeta1

Kompatibilni proizvodi
Sterilizator za bočice za bebe

Sterilizator za bočice za bebe

SCF291/00

Vrećice za parni sterilizator za mikrovalnu pećnicu

Vrećice za parni sterilizator za mikrovalnu pećnicu

SCF297/05

Sterilizator

Sterilizator

SCF293/00

Čašice za spremanje mlijeka koje se mogu dopunjavati (poklopci nisu priloženi)

Sustav Philips Avent za jednostavno spremanje

  • 240 ml

Sustav na navoj, otporan na curenje

Sustav na navoj, otporan na curenje

Za jednostavno spremanje i transport

Spremite hranu za bebu

Spremite svoje dragocjeno izdojeno mlijeko ili hranu za bebu u čašice za spremanje izdojenog mlijeka tvrtke Philips AVENT. Hranu možete spremiti u hladnjak ili zamrzivač.

Ponesite hranu za bebu kada izlazite van

Savršeno rješenje dok ste izvan kuće. Hranu za bebu jednostavno možete ponijeti kada izlazite van

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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Upozorenja

  1. Na temelju online ankete o zadovoljstvu, provedenoj globalno 2023. godine na 10.109 korisnika brendova i proizvoda za njegu majke i djeteta. 