Sustav Philips Avent za jednostavno spremanje

Sustav za spremanje Philips AVENT višenamjenski je sustav za spremanje koji štedi prostor, dizajniran kako bi rastao s vašim djetetom. Možete koristiti istu čašicu za spremanje hrane i izdojenog mlijeka. Odgovara svim Philips AVENT pumpama za izdajanje i dudama.