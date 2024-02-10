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  • Sterilizirajte, osušite i spremite
  • Sterilizirajte, osušite i spremite
  • Sterilizirajte, osušite i spremite
  • Sterilizirajte, osušite i spremite
  • Sterilizirajte, osušite i spremite
  • Sterilizirajte, osušite i spremite
  • Sterilizirajte, osušite i spremite
  • Sterilizirajte, osušite i spremite
  • Sterilizirajte, osušite i spremite
  • Sterilizirajte, osušite i spremite
  • Sterilizirajte, osušite i spremite
  • Sterilizirajte, osušite i spremite
  • Sterilizirajte, osušite i spremite
  • Sterilizirajte, osušite i spremite
  • Sterilizirajte, osušite i spremite
  • Sterilizirajte, osušite i spremite
  • Sterilizirajte, osušite i spremite
  • Sterilizirajte, osušite i spremite
  • Sterilizirajte, osušite i spremite
  • Sterilizirajte, osušite i spremite
  • Sterilizirajte, osušite i spremite
  • Sterilizirajte, osušite i spremite

Philips AventSterilizator

SCF293/00

4.9
| (217) Recenzije | 97% osoba preporučuje ovaj proizvod
Sterilizirajte, osušite i spremite
Budite spremni za sljedeće hranjenje bebe u 40 minuta. Sterilizator i sušač bočica Premium mlazovima suhog zraka suši bočice prije isključivanja. Sterilizator je brz i higijenski učinkovit te ubija 99,9 % mikroba* za mirnoću pri svakom hranjenju.
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marka koju preporučuju majke diljem svijeta1

Snažna para sterilizira, filtrirani zrak suši

Sterilizirajte, osušite i spremite

  • Sterilizator i sušač bočica

  • Brz i higijenski učinkovit

Recite zbogom štetnim bakterijama

Recite zbogom štetnim bakterijama

Sterilizacija je nježna, učinkovita i bez kemikalija uz Philips Avent. Svaki sterilizator koristi snagu čiste pare – ništa više, ništa manje – uklanja 99,9% štetnih bakterija.*

Cijeli ciklus sterilizacije i sušenja traje samo oko 40 minuta

Cijeli ciklus sterilizacije i sušenja traje samo oko 40 minuta

Za pripremu bočica za sljedeće hranjenje bebe potrebno je samo 40 minuta. Nakon moćnog steriliziranja parom usmjereni mlaz filtriranog zraka suši bočice i dodatnu opremu i priprema ih za trenutačnu upotrebu.

Dizajniran da smanji mogućnost pojave neugodnih mirisa

Dizajniran da smanji mogućnost pojave neugodnih mirisa

Naša nova posuda za cijeđenje štiti grijaću ploču od kapljica mlijeka, smanjujući mogućnost pojave neugodnih mirisa.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

217

Recenzije

97%

osoba preporučuje ovaj proizvod

10/02/2024

Srbija

Srbija

Apsolutna preporuka

Imala sam prilike da probam oba sterilizatora, ovaj noviji model je po meni bolji jer bebine stvari izlaze spremne za upotrebu, dok kod prethodnika bi posudje moralo da se briše. Sve preporuke i ako se dvoumite koji od ova dva modela da uzmete- uzmite ovaj (SCF293/00) NEĆETE SE POKAJATI :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF293/00 Sterilizator

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF293/00 Sterilizator

23/11/2022

Slovenija

Slovenija

Zelo dober izdelek

Najbolj mi je vsec hitrost, v samo 40 minutah ocisti in popolnoma posusi vse. Posuseno je popolnoma, ni potrebe brisati.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF293/00 Sterilizator

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF293/00 Sterilizator

21/11/2022

Slovenija

Slovenija

Lahek za uporabu

Ta izdelek sem ocenila z 5, saj je meni kot novopečeni mami zelo olajšalo delo s stekleničkami. Tako lepo jih očisti in stekleničke so potem hitro na vrsti za ponovno uporabo. Izdelek bi priporočila vsem mamam in sporočam naj si ga čim prej kupijo, saj je zelo lahek za uporabo.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF293/00 Sterilizator

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF293/00 Sterilizator

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Upozorenja

  1. Na temelju internetske ankete o zadovoljstvu potrošača provedene na globalnoj razini 2023. godine u kojoj je sudjelovalo 10 109 korisnika robnih marki i proizvoda za njegu majke i djeteta. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Rezultati ispitivanja dobiveni su u neovisnom ispitnom laboratoriju.

  2. Tijekom prijelaznog razdoblja primljena ambalaža može biti na bazi starog ili novog papira