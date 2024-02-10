2 godine jamstva
Sterilizator i sušač bočica
Brz i higijenski učinkovit
Sterilizacija je nježna, učinkovita i bez kemikalija uz Philips Avent. Svaki sterilizator koristi snagu čiste pare – ništa više, ništa manje – uklanja 99,9% štetnih bakterija.*
Za pripremu bočica za sljedeće hranjenje bebe potrebno je samo 40 minuta. Nakon moćnog steriliziranja parom usmjereni mlaz filtriranog zraka suši bočice i dodatnu opremu i priprema ih za trenutačnu upotrebu.
Naša nova posuda za cijeđenje štiti grijaću ploču od kapljica mlijeka, smanjujući mogućnost pojave neugodnih mirisa.
4.9
od 5
217
Recenzije
97%
osoba preporučuje ovaj proizvod
CuriousGeorge1111
10/02/2024
Srbija
Apsolutna preporuka
Imala sam prilike da probam oba sterilizatora, ovaj noviji model je po meni bolji jer bebine stvari izlaze spremne za upotrebu, dok kod prethodnika bi posudje moralo da se briše. Sve preporuke i ako se dvoumite koji od ova dva modela da uzmete- uzmite ovaj (SCF293/00) NEĆETE SE POKAJATI :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF293/00 Sterilizator
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF293/00 Sterilizator
Galagala
23/11/2022
Slovenija
Dio promocije
Zelo dober izdelek
Najbolj mi je vsec hitrost, v samo 40 minutah ocisti in popolnoma posusi vse. Posuseno je popolnoma, ni potrebe brisati.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF293/00 Sterilizator
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF293/00 Sterilizator
Vijolica446
21/11/2022
Slovenija
Dio promocije
Lahek za uporabu
Ta izdelek sem ocenila z 5, saj je meni kot novopečeni mami zelo olajšalo delo s stekleničkami. Tako lepo jih očisti in stekleničke so potem hitro na vrsti za ponovno uporabo. Izdelek bi priporočila vsem mamam in sporočam naj si ga čim prej kupijo, saj je zelo lahek za uporabo.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF293/00 Sterilizator
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF293/00 Sterilizator
Na temelju internetske ankete o zadovoljstvu potrošača provedene na globalnoj razini 2023. godine u kojoj je sudjelovalo 10 109 korisnika robnih marki i proizvoda za njegu majke i djeteta.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Rezultati ispitivanja dobiveni su u neovisnom ispitnom laboratoriju.
Tijekom prijelaznog razdoblja primljena ambalaža može biti na bazi starog ili novog papira