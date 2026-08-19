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SCF615/10
Sustav Philips Avent za jednostavno spremanje
Sustav za spremanje Philips AVENT višenamjenski je sustav za spremanje koji štedi prostor, dizajniran kako bi rastao s vašim djetetom. Možete koristiti istu čašicu za spremanje hrane i izdojenog mlijeka. Odgovara svim Philips AVENT pumpama za izdajanje i dudama.
180 ml
Za jednostavno spremanje i transport
Spremite svoje dragocjeno izdojeno mlijeko ili hranu za bebu u čašice za spremanje izdojenog mlijeka tvrtke Philips AVENT. Hranu možete spremiti u hladnjak ili zamrzivač.
Savršeno rješenje dok ste izvan kuće. Hranu za bebu jednostavno možete ponijeti kada izlazite van
Recenzije
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.