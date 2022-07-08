2 godine jamstva
Obustavljeno
4.6
od 5
185
Recenzije
91%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Sara321
08/07/2022
Slovenija
Odlična flaška
Naš fant je bil poleti star 5m.. ker je bilo zelo vroče mi je bilo prav, da mu k mleku ponudim tudi vodo. Flaška mu je bila zelo zanimiva pri 5m jo drži sam in popije veliko tekočine. Ko flaško obrneš tekočina ne teče sama od sebe kljub temu pa ima velik pretok da se ne trudi preveč. Super.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF551/05 Lonček z ustnikom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF551/05 Lonček z ustnikom
Jezevčík
30/01/2022
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Hrneček je skvělý
Byl to náš první hrneček po kojení a malá si na něj rychle zvykla. Díky postranním ouškům se jí pohodě držel.
Prednosti
Dobře se miminkům drží v ruce
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF551/03 Hrneček s hubičkou
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF551/03 Hrneček s hubičkou
Pashticka
07/05/2021
Česká republika
Perfektní pro začátky
Když jsem přestala kojit, začali jsme pít z této lahvičky a bylo to prima. Syn to díky aventu zvládl na jedničku
Prednosti
Tvar dudáku
Mane
Nevím
Ova recenzija je napravljena za SCF551/05 Hrneček s hubičkou
Ova recenzija je napravljena za SCF551/05 Hrneček s hubičkou