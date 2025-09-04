2 godine jamstva
Štitnik koji svijetli u mraku
Ne sadrži BPA
pakiranje s 2 dude, 80 % materijala na biljnoj bazi*
18+ m s izuzetno čvrstim sisačem
Otvori u štitniku omogućuju da bebina koža diše, održavajući je sušom radi osiguravanja vrhunski umirujuće udobnosti.
Naše ortodontske dude dizajnirane su s mekim silikonom koji podržava prirodne pokrete mišića usta i smanjuje rizik od malokluzije. Duda uskog vrata dizajnirana je za smanjenje pritiska između jezika i nepca. Dude Philips Avent ultra neovisno je akreditirala Fondacija za oralno zdravlje (Oral Health Foundation). Napravljene od 100 % prehrambenog silikona, izdržljivije su i dugotrajnije od duda od gume (lateksa) te ne sadrže BPA, BPS, ftalate, PVC i policikličke aromatske ugljikovodike.
Naše dude dizajnirane su za održavanje prirodnog položaja jezika, što je važno za zdrav razvoj govora tijekom rasta vaše bebe. Iznimno su čvrste kako bi umirile bebu tijekom nicanja zubi. Naša teksturirana silikonska duda dizajnirana je da oponaša osjećaj majčine dojke.
4.9
od 5
354
Recenzije
99%
osoba preporučuje ovaj proizvod
ennnnk0908
04/09/2025
Česká republika
Moc se mi líbí že svítí!
Doporučuji, dcera mi ho prvně nechtěla ani vrátit 😆 Ve tmě svítí - a to je super věc, oceňuji také úchop a otvory v dudlíku. 🩷
Prednosti
Svítí, úchop, tvar.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ultra air SCF376/13 dudlík
Date of Use 2025-08-04
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ultra air SCF376/13 dudlík
Date of Use 2025-08-04
Moury
22/11/2024
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Nejlepší dudlík
Ve tmě svítí, koupila jsem opakovaně v obou velikostech.
Prednosti
Ve tmě svítí, takže ho v noci hned najdu bez toho, abych musela rozsvěcovat světlo.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ultra air SCF376/14 Dudlík
Date of Use 2022-11-22
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ultra air SCF376/14 Dudlík
Date of Use 2022-11-22
Mrňucha
20/05/2022
Česká republika
Super dudlik
Líbí se mi svítící element a tvar šidítka. Doporučuji pro vybíravavá miminka
Prednosti
Svítí
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Ultra air SCF376/11 dudlíku pro novorozence
Date of Use 2021-11-20
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Ultra air SCF376/11 dudlíku pro novorozence
Date of Use 2021-11-20
Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine
Tvrdi plastični dijelovi, isključujući silikonsku dudu (pristup masene ravnoteže).
Na temelju rezultata ispitivanja potrošača u SAD-u (2023., n=201).
U usporedbi s tradicionalnim metodama sterilizacije duda (prokuhavanje).
Iz higijenskih razloga dude varalice mijenjajte svaka 4 tjedna.