2 godine jamstva
S prstenom koji svijetli u mraku
Ortodontske, ne sadrže BPA
2 u pakiranju
0-6 mjeseci
Iznimno veliki otvori za zrak prozračuju kožu vaše bebe, čineći je suhom i istovremeno ju umiruju.
Kad smo pitali mame kako su njihove bebe reagirale na naše silikonske dude posebne teksture, 98 % izjavilo je da njihova beba prihvaća dude varalice posebne strukture Avent ultra soft i ultra air tvrtke Philips.
Gumbić na ultra air dudici svijetli u mraku te će vam pomoći da lako pronađete dudu bez potrebe da upalite svjetlo.
4.9
od 5
354
Recenzije
99%
osoba preporučuje ovaj proizvod
MateaM
24/10/2023
Hrvatska
Dude Philips
Definitivno proizvodi bez kojih ne moze moja beba pa cak ni ja! Svaka cast 👏🏼! Beba 9 mjeseci ne moze ni jednu drugu dude osim Philips avent dude🥰❤️
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ultra air SCF376/14 Duda varalica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ultra air SCF376/14 Duda varalica
Zmajo
10/04/2023
Hrvatska
Dio promocije
Odlićan proizvod
Naj bolje dude, preporućila bi ih svima! Moja beba jedino nju hoće!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Ultra air SCF376/21 Duda varalica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Ultra air SCF376/21 Duda varalica
Matapur123
10/04/2023
Hrvatska
Dio promocije
Fenomenalno
Fantastično i fenomenalno Nema osipa oko usta,nema iritacija,dijete zadovoljno- mama prezadoviljna Sam dizajn i oblik prilagodjen i po svim standardima
Prednosti
Definitivno ZA
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Ultra air SCF376/21 Duda varalica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Ultra air SCF376/21 Duda varalica
Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine
Istraživanja potrošača u SAD-u 2016. – 2017. pokazala su da 98 % beba prihvaća sisače duda varalica posebne teksture Avent ultra air i ultra soft tvrtke Philips.
Iz higijenskih razloga dude mijenjajte svaka 4 tjedna.