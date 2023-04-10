2 godine jamstva
Neka koža vaše bebe diše
Ne sadrži BPA
pakiranje s 2 dude, 80 % materijala na biljnoj bazi*
18+ m s izuzetno čvrstim sisačem
Otvori u štitniku omogućuju da bebina koža diše, održavajući je sušom radi osiguravanja vrhunski umirujuće udobnosti.
Naše ortodontske dude dizajnirane su s mekim silikonom koji podržava prirodne pokrete mišića usta i smanjuje rizik od malokluzije. Duda uskog vrata dizajnirana je za smanjenje pritiska između jezika i nepca. Dude Philips Avent ultra neovisno je akreditirala Fondacija za oralno zdravlje (Oral Health Foundation). Napravljene od 100 % prehrambenog silikona, izdržljivije su i dugotrajnije od duda od gume (lateksa) te ne sadrže BPA, BPS, ftalate, PVC i policikličke aromatske ugljikovodike.
Naše dude dizajnirane su za održavanje prirodnog položaja jezika, što je važno za zdrav razvoj govora tijekom rasta bebe. Iznimno je čvrsta kako bi umirila bebu tijekom nicanja zubi. Naša teksturirana silikonska duda dizajnirana je da oponaša osjećaj majčine dojke.
4.9
od 5
145
Recenzije
99%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Kim0
10/04/2023
Hrvatska
Dio promocije
Ekstra dude
Preporuka svi malisama koji su ko i moja zvrkica ovisni o dudi iako ima 2 godine
Prednosti
Sve
Mane
Cijena
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Ultra air SCF349/12 Duda varalica
Date of Use 2022-04-10
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Ultra air SCF349/12 Duda varalica
Date of Use 2022-04-10
Kusa123
10/04/2023
Hrvatska
Dio promocije
Duda za manjeg a i za starijeg
Dudu voli moj sin od 2 i pol godine, pokusavamo ukinut ali jednostavno se neda, duda je tu i ne zeli zamjenu, dolazi uskoro braco pa ako i ukinemo dudu on ce krast braci pa se tako generacija dude nastavlja. Jako su mekane i lagane za cistiti, moj sin obozava i nadam se da nece krast braci uskoro kad se rodi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Ultra air SCF349/12 Duda varalica
Date of Use 2021-04-10
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Ultra air SCF349/12 Duda varalica
Date of Use 2021-04-10
Mamadama
09/04/2023
Hrvatska
Dio promocije
Najbolje dude
Najbolje po preporuci i pedijatra i svih oko nas i zaista jesu. A motivi su prekrasni. Curica ih obožava.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Ultra air SCF349/12 Duda varalica
Date of Use 2022-04-09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Ultra air SCF349/12 Duda varalica
Date of Use 2022-04-09
Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine
Tvrdi plastični dijelovi, isključujući silikonsku dudu (pristup masene ravnoteže).
Na temelju rezultata ispitivanja potrošača u SAD-u (2023., n=201).
Ispitivanje potrošača u SAD-u iz 2023. potvrđuje 98-postotno prihvaćanje teksturirane Philips Avent dude na dudama ultra (n=201).
U usporedbi s tradicionalnim metodama sterilizacije duda (prokuhavanje).
Iz higijenskih razloga dude mijenjajte svaka 4 tjedna.