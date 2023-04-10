ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše

Obustavljeno

Philips Avent Ultra airDuda varalica

SCF349/12

4.9
| (144) Recenzije | 99% osoba preporučuje ovaj proizvod
Dopušta bebinoj koži da diše
Umirivanje uz ugodu koju pruža zrak. Duda varalica Avent ultra air tvrtke Philips ima izuzetno velike otvore za zrak kako bi koža ostala suha. Ima izuzetno čvrst sisač za zube i desni u razvoju. Dostupna je u raznim bojama i uzorcima.
Pogledajte sve prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

preporučuju mame diljem svijeta1

Dizajnirano za utjehu bebama tijekom dana nicanja zubi

Dopušta bebinoj koži da diše

  • Posebno čvrst sisač

  • Ortodontske, ne sadrže BPA

  • 2 u pakiranju

  • 18+ mjeseci

Omogućuje bebinoj koži da diše

Omogućuje bebinoj koži da diše

Iznimno veliki otvori za zrak prozračuju kožu vaše bebe, čineći je suhom i istovremeno ju umiruju.

Posebno čvrst sisač

Posebno čvrst sisač

Posebno čvrst sisač prati prirodan oblik nepca, zubi i desni.

Duda napravljena od 100 % prehrambenog silikona

Duda napravljena od 100 % prehrambenog silikona

Svjesno biramo silikonski materijal za naše dude ultra soft i ultra air, budući da je to siguran i inertan materijal koji ima široke medicinske primjene, bez opasnih kemikalija, endokrinih aktivnih tvari (npr. BPA) i alergena.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.9

od 5

144

Recenzije

99%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

10/04/2023

Hrvatska

Hrvatska

Ekstra dude

Preporuka svi malisama koji su ko i moja zvrkica ovisni o dudi iako ima 2 godine

Prednosti

Sve

Mane

Cijena

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Ultra air SCF349/12 Duda varalica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Ultra air SCF349/12 Duda varalica

10/04/2023

Hrvatska

Hrvatska

Duda za manjeg a i za starijeg

Dudu voli moj sin od 2 i pol godine, pokusavamo ukinut ali jednostavno se neda, duda je tu i ne zeli zamjenu, dolazi uskoro braco pa ako i ukinemo dudu on ce krast braci pa se tako generacija dude nastavlja. Jako su mekane i lagane za cistiti, moj sin obozava i nadam se da nece krast braci uskoro kad se rodi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Ultra air SCF349/12 Duda varalica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Ultra air SCF349/12 Duda varalica

09/04/2023

Hrvatska

Hrvatska

Najbolje dude

Najbolje po preporuci i pedijatra i svih oko nas i zaista jesu. A motivi su prekrasni. Curica ih obožava.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Ultra air SCF349/12 Duda varalica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Ultra air SCF349/12 Duda varalica

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine 

  1. Iz higijenskih razloga dude mijenjajte svaka 4 tjedna.