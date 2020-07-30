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  • Veća udobnost, više mlijeka, jednostavna upotreba u pokretu*
  • Veća udobnost, više mlijeka, jednostavna upotreba u pokretu*

Obustavljeno

Philips AventRučna izdajalica s 3 čašice

SCF330/13

4.9
| (53) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Veća udobnost, više mlijeka, jednostavna upotreba u pokretu*
Sjednite udobno, bez naginjanja prema naprijed, i prepustite našem mekanom jastučiću za masažu da nježno potakne protok mlijeka. Ručna izdajalica Avent ima samo nekoliko dijelova te se lako sastavlja, upotrebljava i čisti. Lagana i kompaktna, omogućuje lako izdajanje u pokretu.
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Brend broj 1 koji preporučuju majke širom svijeta1

Ručna izdajalica s masažnim jastučićem

Veća udobnost, više mlijeka, jednostavna upotreba u pokretu*

  • Jednostavna upotreba u pokretu

  • Izdajalica s mekim masažnim jastučićem

  • Sadrži 3 čašice za spremanje

  • Izrazito meki sisač za novorođenče

Udobniji položaj prilikom pumpanja zahvaljujući jedinstvenom dizajnu

Udobniji položaj prilikom pumpanja zahvaljujući jedinstvenom dizajnu

Pumpa za izdajanje ima jedinstven dizajn koji omogućava protok mlijeka izravno iz dojke u bočicu, čak i kada sjedite uspravno. To znači da prilikom pumpanja možete udobnije sjediti: ne morate se naginjati naprijed kako bi mlijeko završilo u bočici. Kada udobno sjedite i kada ste opušteni tijekom pumpanja, mlijeko lakše protječe.

Mekani jastučić za masažu koji pruža osjećaj topline

Mekani jastučić za masažu koji pruža osjećaj topline

Naš masažni jastučić ima novu baršunastu teksturu koja ostavlja topao osjećaj na koži radi ugodnog, nježnog poticanja protoka mlijeka. Jastučić je dizajniran da nježno oponaša bebino sisanje kako bi se potaklo otpuštanje mlijeka.

U kompletu su 3 praktične čašice za spremanje mlijeka

U kompletu su 3 praktične čašice za spremanje mlijeka

Upotrijebite istu čašicu za izdajanje i spremanje izdojenog mlijeka te hranjenje bebe njime. Idealno za spremanje u hladnjaku ili zamrzivaču

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

53

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

30/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Moj preporod!

Upravo lezim u bolnici i cekam drugog sina,prije 3 godine isto sam tako lezala danima i cekala,kada je konacno stigao prvi princ nakon svih tih dana lezanja,nakon carskog reza i odvajanja od njega jer je bio premalen,nesto najbolje sto mi se desilo je nakon muka i mucenja sa dolaskom mljeka sto su mi dozvolili da pokrenem to izdajalicom,toliko mljeka sam imala i izdajala da je moj maleni princ ubrzo stigao do mene,sada razmisljam kako neznam sto me ceka ovaj put i da imam ovu elektricnu izdajalicu bilo bi sve nekako brze i mama bi imala vremena za oboje! Ako i ne osvojim u torbi sa mnom je i ovaj put vec spremna ova rucna izdajalica koja mi je prvi porod ucinila kao preporod!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF330/13 Ručna izdajalica s 3 čašice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF330/13 Ručna izdajalica s 3 čašice

30/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Dojenje uz nju je postalo idila

Od kad sam bila zatrudnijela znala sam da zelim dojiti svoje dijete. No zbog carskog mlijeko mi je kasnilo, dobila sam mastitis a cice su bile pune. Philips Avent mi je posudila rodakinja. Spasio me prva dva mjeseca i vrijedi svake kune. Beba mi je hlapljivo jela i svaki dan bi mi iskrvarila cice. E tu sam takoder izdajala mlijeko tako da je uvijek imala spremno. Koristila sam Philips Avent za uvucene bradavice i kupili smo joj Philips Avent bocicu. Dojila sam ju 18 mjeseci. Sad sam u 7 mjesecu trudnoce i cuvam svoju bebicu buduci da mi je rizicna trudnoca. Voljela bi ovaj put imati svoju izdajalicu uz sebe i znam da ukoliko cu ju trebati ona ce i ovaj put biti sigurno moj izbor.

Prednosti

da

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF330/13 Ručna izdajalica s 3 čašice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF330/13 Ručna izdajalica s 3 čašice

27/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Avent je zakon

Rucna izdalajica me spasila vise puta ..pomogla mi je da udvostrucim kolicinu mlijeka a i spasila me kad je mlijeko doslo da mi se ne stvori mastitis.. od rođenja vjerni smo aventu...od bocica,dudica jastucica za dojki pa do avent grijaca za bocice...najzadovoljniji smo sa aventom i ne mjenjam tu naviku...bebe znajunsto je dobro...

Prednosti

Avent je najbolji

Mane

Nema toga...

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF330/13 Ručna izdajalica s 3 čašice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF330/13 Ručna izdajalica s 3 čašice

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Upozorenja

  1. Na temelju online ankete o zadovoljstvu, provedenoj globalno 2023. godine na 10.109 korisnika brendova i proizvoda za njegu majke i djeteta. 

  1. Izdajalica koja ne sadrži BPA: vrijedi samo za bočicu i druge dijelove koji dolaze u dodir s izdojenim mlijekom. Sukladno EU uredbi, 10/2011