2 godine jamstva
Obustavljeno
Jednostavna upotreba u pokretu
Izdajalica s mekim masažnim jastučićem
Sadrži 3 čašice za spremanje
Izrazito meki sisač za novorođenče
Pumpa za izdajanje ima jedinstven dizajn koji omogućava protok mlijeka izravno iz dojke u bočicu, čak i kada sjedite uspravno. To znači da prilikom pumpanja možete udobnije sjediti: ne morate se naginjati naprijed kako bi mlijeko završilo u bočici. Kada udobno sjedite i kada ste opušteni tijekom pumpanja, mlijeko lakše protječe.
Naš masažni jastučić ima novu baršunastu teksturu koja ostavlja topao osjećaj na koži radi ugodnog, nježnog poticanja protoka mlijeka. Jastučić je dizajniran da nježno oponaša bebino sisanje kako bi se potaklo otpuštanje mlijeka.
Upotrijebite istu čašicu za izdajanje i spremanje izdojenog mlijeka te hranjenje bebe njime. Idealno za spremanje u hladnjaku ili zamrzivaču
4.9
od 5
53
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
leli20
30/07/2020
Hrvatska
Moj preporod!
Upravo lezim u bolnici i cekam drugog sina,prije 3 godine isto sam tako lezala danima i cekala,kada je konacno stigao prvi princ nakon svih tih dana lezanja,nakon carskog reza i odvajanja od njega jer je bio premalen,nesto najbolje sto mi se desilo je nakon muka i mucenja sa dolaskom mljeka sto su mi dozvolili da pokrenem to izdajalicom,toliko mljeka sam imala i izdajala da je moj maleni princ ubrzo stigao do mene,sada razmisljam kako neznam sto me ceka ovaj put i da imam ovu elektricnu izdajalicu bilo bi sve nekako brze i mama bi imala vremena za oboje! Ako i ne osvojim u torbi sa mnom je i ovaj put vec spremna ova rucna izdajalica koja mi je prvi porod ucinila kao preporod!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF330/13 Ručna izdajalica s 3 čašice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF330/13 Ručna izdajalica s 3 čašice
Nikazanella
30/07/2020
Hrvatska
Dojenje uz nju je postalo idila
Od kad sam bila zatrudnijela znala sam da zelim dojiti svoje dijete. No zbog carskog mlijeko mi je kasnilo, dobila sam mastitis a cice su bile pune. Philips Avent mi je posudila rodakinja. Spasio me prva dva mjeseca i vrijedi svake kune. Beba mi je hlapljivo jela i svaki dan bi mi iskrvarila cice. E tu sam takoder izdajala mlijeko tako da je uvijek imala spremno. Koristila sam Philips Avent za uvucene bradavice i kupili smo joj Philips Avent bocicu. Dojila sam ju 18 mjeseci. Sad sam u 7 mjesecu trudnoce i cuvam svoju bebicu buduci da mi je rizicna trudnoca. Voljela bi ovaj put imati svoju izdajalicu uz sebe i znam da ukoliko cu ju trebati ona ce i ovaj put biti sigurno moj izbor.
Prednosti
da
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF330/13 Ručna izdajalica s 3 čašice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF330/13 Ručna izdajalica s 3 čašice
Plava princeza
27/07/2020
Hrvatska
Avent je zakon
Rucna izdalajica me spasila vise puta ..pomogla mi je da udvostrucim kolicinu mlijeka a i spasila me kad je mlijeko doslo da mi se ne stvori mastitis.. od rođenja vjerni smo aventu...od bocica,dudica jastucica za dojki pa do avent grijaca za bocice...najzadovoljniji smo sa aventom i ne mjenjam tu naviku...bebe znajunsto je dobro...
Prednosti
Avent je najbolji
Mane
Nema toga...
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF330/13 Ručna izdajalica s 3 čašice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF330/13 Ručna izdajalica s 3 čašice
Na temelju online ankete o zadovoljstvu, provedenoj globalno 2023. godine na 10.109 korisnika brendova i proizvoda za njegu majke i djeteta.
Izdajalica koja ne sadrži BPA: vrijedi samo za bočicu i druge dijelove koji dolaze u dodir s izdojenim mlijekom. Sukladno EU uredbi, 10/2011