2 godine jamstva
Izuzetno meka i fleksibilna
Ortodontske, ne sadrže BPA
2 u pakiranju
0-6 mjeseci
Koža bebe treba dodatnu njegu. Tehnologija štitnika omogućuje dudi praćenje prirodnog oblika bebinog lica. Na bebinoj koži bit će manje tragova i iritacija.
Naš zaobljeni štitnik smanjuje pritisak na bebine obraze za dodatnu nježnost prema koži.
Svjesno biramo silikonski materijal za naše dude ultra soft i ultra air, budući da je to siguran i inertan materijal koji se široko primjenjuje u medicinskim primjenama, bez opasnih kemikalija, endokrinih aktivnih tvari (npr. BPA) i alergena.
4.9
od 5
345
Recenzije
99%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Kata97
09/06/2024
Hrvatska
Odlične dude varalice!
Sve preporuke za ovaj proizvod,koristimo ga od prvoga dana.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ultra soft SCF091/09 Duda varalica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ultra soft SCF091/09 Duda varalica
Buz22
09/06/2024
Hrvatska
Super
Prezadovoljna sam kvalitetom i preporučujem svakom roditelje. Jako je dobro za djecu i sigurno je
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ultra soft SCF091/09 Duda varalica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ultra soft SCF091/09 Duda varalica
Zz22
09/06/2024
Hrvatska
Odličan
Jako sam zadovoljna kvalitetom i preporučujem svakom roditelju koji ima novorođenče
Ova recenzija je napravljena za ultra soft SCF091/18 Duda varalica
Ova recenzija je napravljena za ultra soft SCF091/18 Duda varalica
Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine
Istraživanja potrošača u SAD-u 2016. – 2017. pokazala su da 98 % beba prihvaća sisače duda varalica posebne teksture Avent ultra air i ultra soft tvrtke Philips.
Iz higijenskih razloga dude mijenjajte svaka 4 tjedna.
85 % ispitanih majki smatra ovu dudu mekšom od osam usporedivih modela drugih vodećih robnih marki, prema neovisnom istraživanju, SAD, veljača 2017.