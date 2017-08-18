2 godine jamstva
Obustavljeno
Za osnovne potrebe za umirivanjem
6-18 mjeseci
Ortodontske, ne sadrže BPA
2 u pakiranju
Naš sklopivi silikonski sisač ima simetričan oblik koji prati razvoj bebinog nepca, zuba i desni.
Možete biti sigurni da je udobnost vaše bebe u dobrim rukama. Ova duda varalica napravljena je u našem nagrađivanom pogonu u Ujedinjenom Kraljevstvu.*
Naš sigurnosni prsten omogućuje vam da lako izvadite bebinu dudu u bilo koje vrijeme. Čak ga i male ruke mogu uhvatiti!
4.8
od 5
85
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Melita54
18/08/2017
Hrvatska
Odličan izbor
Dude su vrhunske kvalitete i prekrasnog dizajna. Stvarno sam bez teksta. Hvala Phillips Avent na prekrasnom poklonu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF169/37 Duda varalica Classic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF169/37 Duda varalica Classic
JosipaRita
10/08/2017
Hrvatska
Najbolje su AVENT dude
Iznimno smo zadovoljni Avent proizvodima. Od prvoga dana odabrali smo njihove dudice. Sad nam se bliži 6 mjeseci, kupili smo si Avent Classis dude s natpisima Kiss me i I love you, a ove sa slikom dupina i kornjačice smo dobili na FB nagradnoj igri Philips Aventa. Svima bismo ih preporučili!!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF169/38 Duda varalica Classic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF169/38 Duda varalica Classic
Deni_99
18/01/2020
Česká republika
Dio promocije
Šidítko má ideální tvar
Můžu jenom doporučit. Krasné motivy se zvířátky, poutko na uchycení (dcera ho za něj ráda drží). Už jsme dříve měli šidítko od Aventu a dceři naprosto vyhovuje i díky tvaru.
Prednosti
krásné motivy, poutko na uchycení, kryt,tvar
Mane
žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF182/15 Šidítko Classic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF182/15 Šidítko Classic
Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine
Globalna robna marka br. 1 za dude varalice
Iz higijenskih razloga dude mijenjajte svaka 4 tjedna
Naš asortiman podržava majke i bebe u svakoj fazi razvoja
Proizvođač godine 2014.