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  • Dizajnirana za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem
  • Dizajnirana za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem
  • Dizajnirana za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem
  • Dizajnirana za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem
  • Dizajnirana za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem
  • Dizajnirana za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem
  • Dizajnirana za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem
  • Dizajnirana za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem

Obustavljeno

Philips AventDuda varalica Classic

SCF182/15

4.8
| (85) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Dizajnirana za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem
Duda varalica Philips Avent Classic pomaže u kontinuiranom zadovoljavanju osnovnih potreba vašeg malenog za umirivanjem. Dostupna u širokom rasponu boja, naša ortodontska sklopiva duda prati prirodni razvoj bebine oralne šupljine.
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preporučuju mame diljem svijeta1

Duda varalica za maksimalnu udobnost. Zabavan asortiman

Dizajnirana za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem

  • Za osnovne potrebe za umirivanjem

  • 6-18 mjeseci

  • Ortodontske, ne sadrže BPA

  • 2 u pakiranju

Dizajnirana za prirodni oralni razvoj

Dizajnirana za prirodni oralni razvoj

Naš sklopivi silikonski sisač ima simetričan oblik koji prati razvoj bebinog nepca, zuba i desni.

Napravljeno u našem nagrađivanom pogonu u Ujedinjenom Kraljevstvu

Napravljeno u našem nagrađivanom pogonu u Ujedinjenom Kraljevstvu

Možete biti sigurni da je udobnost vaše bebe u dobrim rukama. Ova duda varalica napravljena je u našem nagrađivanom pogonu u Ujedinjenom Kraljevstvu.*

Sigurnosni prsten za lako vađenje

Sigurnosni prsten za lako vađenje

Naš sigurnosni prsten omogućuje vam da lako izvadite bebinu dudu u bilo koje vrijeme. Čak ga i male ruke mogu uhvatiti!

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

85

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2
1

18/08/2017

Hrvatska

Hrvatska

Odličan izbor

Dude su vrhunske kvalitete i prekrasnog dizajna. Stvarno sam bez teksta. Hvala Phillips Avent na prekrasnom poklonu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF169/37 Duda varalica Classic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF169/37 Duda varalica Classic

10/08/2017

Hrvatska

Hrvatska

Najbolje su AVENT dude

Iznimno smo zadovoljni Avent proizvodima. Od prvoga dana odabrali smo njihove dudice. Sad nam se bliži 6 mjeseci, kupili smo si Avent Classis dude s natpisima Kiss me i I love you, a ove sa slikom dupina i kornjačice smo dobili na FB nagradnoj igri Philips Aventa. Svima bismo ih preporučili!!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF169/38 Duda varalica Classic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF169/38 Duda varalica Classic

18/01/2020

Česká republika

Česká republika

Šidítko má ideální tvar

Můžu jenom doporučit. Krasné motivy se zvířátky, poutko na uchycení (dcera ho za něj ráda drží). Už jsme dříve měli šidítko od Aventu a dceři naprosto vyhovuje i díky tvaru.

Prednosti

krásné motivy, poutko na uchycení, kryt,tvar

Mane

žádné

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF182/15 Šidítko Classic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF182/15 Šidítko Classic

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Upozorenja

  1. Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine 

  1. Globalna robna marka br. 1 za dude varalice

  2. Iz higijenskih razloga dude mijenjajte svaka 4 tjedna

  3. Naš asortiman podržava majke i bebe u svakoj fazi razvoja

  4. Proizvođač godine 2014.