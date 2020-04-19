2 godine jamstva
Obustavljeno
Za osnovne potrebe za umirivanjem
0-6 mjeseci
Ortodontske, ne sadrže BPA
2 u pakiranju
Bebe znaju što vole! Pitali smo mame kako su njihove bebe reagirale na Philips Avent dude i saznali smo da 9 od 10 beba prihvaća naše dude varalice.*
Naš sklopivi silikonski sisač ima simetričan oblik koji prati razvoj bebinog nepca, zuba i desni.
Možete biti sigurni da je udobnost vaše bebe u dobrim rukama. Ova duda varalica napravljena je u našem nagrađivanom pogonu u Ujedinjenom Kraljevstvu.*
4.9
od 5
126
Recenzije
98%
osoba preporučuje ovaj proizvod
RadkaM
19/04/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Velký úspěch
Těchto šidítek jsem se stala testerem a měly u nás úspěch. Dcera jiné dudlíky odmítala a při usínání byla velmi neklidná, teprve s těmito dudlíky se sklidnila a usíná v pořádku.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF182/13 Šidítko Classic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF182/13 Šidítko Classic
Markytka
28/12/2019
Česká republika
Dio promocije
Šidítko - super tlumič
Výrobek Avent super moji dceři sedí jiný dudlíky nechce. Jedina výtka je že by u nosu udělat větší vykroj.
Prednosti
Snadnější usínání miminka,
Mane
Větší vykroj u nosu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF169/36 Šidítko Classic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF169/36 Šidítko Classic
PavlaK
27/12/2019
Česká republika
Vyhovující
Šidítko je příjemně měkký s hezkým vzhledem. Velmi oceňuji kryt, který je velmi praktický. Dcerka žádný dudlík nechtěla a bohužel ani tento neuspěl, ale narozdíl od jiných občas zabere při uklidňování (i když ho pak vyplivne) a nedráždí ji svou velikostí ke zvracení. Ze 4 značek tedy nejlépe snášený. Druhé nevyužité šidítko jsme darovali známé, která je velmi spokojená a její dcerka jej pry přijala bez problémů. Vyzkoušíme ještě časem, zda dcera nezmění názor.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF169/36 Šidítko Classic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF169/36 Šidítko Classic
Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine
Globalna robna marka br. 1 za dude varalice
Iz higijenskih razloga dude mijenjajte svaka 4 tjedna
Proizvođač godine 2014.
Testiranje provedeno online na 100 majki, Ujedinjeno Kraljevstvo 2012.
Naš asortiman podržava majke i bebe u svakoj fazi razvoja