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  • Dizajnirana za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem
  • Dizajnirana za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem
  • Dizajnirana za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem
  • Dizajnirana za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem
  • Dizajnirana za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem
  • Dizajnirana za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem

Obustavljeno

Philips AventDuda varalica Classic

SCF182/12

4.9
| (126) Recenzije | 98% osoba preporučuje ovaj proizvod
Dizajnirana za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem
Duda varalica Philips Avent Classic pomaže u kontinuiranom zadovoljavanju osnovnih potreba vašeg malenog za umirivanjem. Dostupna u širokom rasponu boja, naša ortodontska sklopiva duda prati prirodni razvoj bebine oralne šupljine.
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preporučuju mame diljem svijeta1

Duda varalica živopisnog dizajna s likovima životinja

Dizajnirana za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem

  • Za osnovne potrebe za umirivanjem

  • 0-6 mjeseci

  • Ortodontske, ne sadrže BPA

  • 2 u pakiranju

9 od 10 beba prihvaća naše dude varalice*

9 od 10 beba prihvaća naše dude varalice*

Bebe znaju što vole! Pitali smo mame kako su njihove bebe reagirale na Philips Avent dude i saznali smo da 9 od 10 beba prihvaća naše dude varalice.*

Dizajnirana za prirodni oralni razvoj

Dizajnirana za prirodni oralni razvoj

Naš sklopivi silikonski sisač ima simetričan oblik koji prati razvoj bebinog nepca, zuba i desni.

Napravljeno u našem nagrađivanom pogonu u Ujedinjenom Kraljevstvu

Napravljeno u našem nagrađivanom pogonu u Ujedinjenom Kraljevstvu

Možete biti sigurni da je udobnost vaše bebe u dobrim rukama. Ova duda varalica napravljena je u našem nagrađivanom pogonu u Ujedinjenom Kraljevstvu.*

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

126

Recenzije

98%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

19/04/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Velký úspěch

Těchto šidítek jsem se stala testerem a měly u nás úspěch. Dcera jiné dudlíky odmítala a při usínání byla velmi neklidná, teprve s těmito dudlíky se sklidnila a usíná v pořádku.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF182/13 Šidítko Classic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF182/13 Šidítko Classic

28/12/2019

Česká republika

Česká republika

Šidítko - super tlumič

Výrobek Avent super moji dceři sedí jiný dudlíky nechce. Jedina výtka je že by u nosu udělat větší vykroj.

Prednosti

Snadnější usínání miminka,

Mane

Větší vykroj u nosu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF169/36 Šidítko Classic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF169/36 Šidítko Classic

27/12/2019

Česká republika

Česká republika

Vyhovující

Šidítko je příjemně měkký s hezkým vzhledem. Velmi oceňuji kryt, který je velmi praktický. Dcerka žádný dudlík nechtěla a bohužel ani tento neuspěl, ale narozdíl od jiných občas zabere při uklidňování (i když ho pak vyplivne) a nedráždí ji svou velikostí ke zvracení. Ze 4 značek tedy nejlépe snášený. Druhé nevyužité šidítko jsme darovali známé, která je velmi spokojená a její dcerka jej pry přijala bez problémů. Vyzkoušíme ještě časem, zda dcera nezmění názor.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF169/36 Šidítko Classic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF169/36 Šidítko Classic

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Upozorenja

  1. Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine 

  1. Globalna robna marka br. 1 za dude varalice

  2. Iz higijenskih razloga dude mijenjajte svaka 4 tjedna

  3. Proizvođač godine 2014.

  4. Testiranje provedeno online na 100 majki, Ujedinjeno Kraljevstvo 2012.

  5. Naš asortiman podržava majke i bebe u svakoj fazi razvoja