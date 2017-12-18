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  • Pružite osjetljivoj koži ugodu zraka
  • Pružite osjetljivoj koži ugodu zraka
  • Pružite osjetljivoj koži ugodu zraka
  • Pružite osjetljivoj koži ugodu zraka
  • Pružite osjetljivoj koži ugodu zraka
  • Pružite osjetljivoj koži ugodu zraka
  • Pružite osjetljivoj koži ugodu zraka
  • Pružite osjetljivoj koži ugodu zraka
  • Pružite osjetljivoj koži ugodu zraka
  • Pružite osjetljivoj koži ugodu zraka
  • Pružite osjetljivoj koži ugodu zraka
  • Pružite osjetljivoj koži ugodu zraka
  • Pružite osjetljivoj koži ugodu zraka
  • Pružite osjetljivoj koži ugodu zraka
  • Pružite osjetljivoj koži ugodu zraka
  • Pružite osjetljivoj koži ugodu zraka
  • Pružite osjetljivoj koži ugodu zraka
  • Pružite osjetljivoj koži ugodu zraka

Obustavljeno

Philips AventDude varalice Freeflow

SCF178/14

4.9
| (33) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Pružite osjetljivoj koži ugodu zraka
Dopustite bebinoj koži da diše uz dudu varalicu Philips Avent Freeflow. Zaobljeni štitnik sa 6 otvora za dodatni protok zraka pomaže u smanjenju iritacije kože. Naša ortodontska sklopiva duda prati prirodan razvoj bebine oralne šupljine.
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preporučuju mame diljem svijeta1

Dodatni zračni otvori omogućuju disanje kože

Pružite osjetljivoj koži ugodu zraka

  • Umirivanje uz ugodu koju pruža zrak

  • 6-18 mjeseci

  • Ortodontske, ne sadrže BPA

  • 1 u pakiranju

Dodatni otvori za zrak omogućuju disanje bebine kože

Dodatni otvori za zrak omogućuju disanje bebine kože

Koža mora disati, naročito bebina. Naš štitnik ima 6 otvora za zrak koji pružaju dodatni protok zraka, a dizajnirani su za smanjenje iritacija kože.

Dizajnirana za prirodni oralni razvoj

Dizajnirana za prirodni oralni razvoj

Naš sklopivi silikonski sisač ima simetričan oblik koji prati razvoj bebinog nepca, zuba i desni.

Napravljeno u našem nagrađivanom pogonu u Ujedinjenom Kraljevstvu

Napravljeno u našem nagrađivanom pogonu u Ujedinjenom Kraljevstvu

Možete biti sigurni da je udobnost vaše bebe u dobrim rukama. Ova duda varalica napravljena je u našem nagrađivanom pogonu u Ujedinjenom Kraljevstvu.*

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

33

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

18/12/2017

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

Kvalitní materiál, univerzální pestré barvy, nikdy se nestalo že by byl syn kolem pusy opruzený

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF178/23 Dudlíky Freeflow

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF178/23 Dudlíky Freeflow

14/08/2019

Magyarország

Magyarország

Ez egy kiváló termék.

A cumi pajzsának kialakítása kényelmes használatot biztosít, nem nyomja a baba orrát, állát.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF178/28 Avent Légáteresztő játszócumik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF178/28 Avent Légáteresztő játszócumik

07/05/2019

România

România

Super

Bebelușului meu ii plac foarte mult. Sunt moi și comode. Cutia de transport o folosesc și că sterilizator

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF178/23 Suzete cu flux liber

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF178/23 Suzete cu flux liber

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Upozorenja

  1. Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine 

  1. Globalna robna marka br. 1 za dude varalice

  2. Iz higijenskih razloga dude mijenjajte svaka 4 tjedna

  3. Naš asortiman podržava majke i bebe u svakoj fazi razvoja

  4. Proizvođač godine 2014.