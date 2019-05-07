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  • Svijetli u mraku, ne sadrži BPA
  • Svijetli u mraku, ne sadrži BPA
  • Svijetli u mraku, ne sadrži BPA
  • Svijetli u mraku, ne sadrži BPA

Obustavljeno

Philips AventDude varalice za noć

SCF176/20

4.6
| (5) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Svijetli u mraku, ne sadrži BPA
Ortodontske, sklopive i simetrične dude tvrtke Philips Avent prate prirodan razvoj djetetovog nepca, zuba i desni. Sve dude varalice tvrtke Philips Avent napravljene su od silikona i nemaju miris niti okus. Ponuda boja podložna je promjeni.
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preporučuju mame diljem svijeta1

Duda varalica s jedinstvenom drškom koja svijetli u mraku.

Svijetli u mraku, ne sadrži BPA

  • 0-3 mjeseca

  • Ne sadrži BPA

Ortodontska, simetrična sklopiva duda

Ortodontska, simetrična sklopiva duda

Plosnate simetrične Philips Avent dude varalice u obliku kapi prate prirodan razvoj nepca, zuba i desni vašeg djeteta, čak i ako se u ustima okrene naopako.

Praktične silikonske dude

Praktične silikonske dude

Silikonska Philips Avent duda nema miris niti okus pa je veća vjerojatnost da će je beba prihvatiti. Silikon je gladak, proziran, lako se čisti i ne lijepi se. Duda je čvrsta, dugotrajna i neće izgubiti oblik ili boju tijekom vremena.

Zaštitni poklopac koji se lako pričvršćuje

Zaštitni poklopac koji se lako pričvršćuje

Održava higijenu steriliziranih duda

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

5

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

07/05/2019

România

România

Utila

Foarte utila in timpul noptii cand o pierdea. Usor de gasit pentru ca lumineaza

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF176/20 Suzete de noapte

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF176/20 Suzete de noapte

13/02/2015

Polska

Polska

Smoczek spełnił wszystkie nasze oczekiwania

Synek upodobał sobie tylko smoczki marki Avent inne odrzuca. Dodatkowo wersja na noc, ułatwia mi znalezienie smoka w nocy, ponieważ świeci. Bardzo fajny produkt. Szczerze polecam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF176/21 Smoczki na noc

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF176/21 Smoczki na noc

13/02/2015

Polska

Polska

Smoczek spełnił wszystkie nasze oczekiwania

Synek upodobał sobie tylko smoczki marki Avent inne odrzuca. Dodatkowo wersja na noc, ułatwia mi znalezienie smoka w nocy, ponieważ świeci. Bardzo fajny produkt. Szczerze polecam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF176/21 Smoczki na noc

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF176/21 Smoczki na noc

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Upozorenja

  1. Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine 

  1. Dudu varalicu nemojte vezati djetetu oko vrata jer to može uzrokovati davljenje.

  2. 9 od 10 beba prihvaća Philips Avent dudu varalicu (testiranje provedeno online na 100 majki, Ujedinjeno Kraljevstvo 2012.).