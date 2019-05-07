2 godine jamstva
Obustavljeno
0-3 mjeseca
Ne sadrži BPA
Plosnate simetrične Philips Avent dude varalice u obliku kapi prate prirodan razvoj nepca, zuba i desni vašeg djeteta, čak i ako se u ustima okrene naopako.
Silikonska Philips Avent duda nema miris niti okus pa je veća vjerojatnost da će je beba prihvatiti. Silikon je gladak, proziran, lako se čisti i ne lijepi se. Duda je čvrsta, dugotrajna i neće izgubiti oblik ili boju tijekom vremena.
Održava higijenu steriliziranih duda
4.6
od 5
5
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Rux02
07/05/2019
România
Utila
Foarte utila in timpul noptii cand o pierdea. Usor de gasit pentru ca lumineaza
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF176/20 Suzete de noapte
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF176/20 Suzete de noapte
Gosia7
13/02/2015
Polska
Smoczek spełnił wszystkie nasze oczekiwania
Synek upodobał sobie tylko smoczki marki Avent inne odrzuca. Dodatkowo wersja na noc, ułatwia mi znalezienie smoka w nocy, ponieważ świeci. Bardzo fajny produkt. Szczerze polecam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF176/21 Smoczki na noc
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF176/21 Smoczki na noc
Joanna1410
13/02/2015
Polska
Smoczek spełnił wszystkie nasze oczekiwania
Synek upodobał sobie tylko smoczki marki Avent inne odrzuca. Dodatkowo wersja na noc, ułatwia mi znalezienie smoka w nocy, ponieważ świeci. Bardzo fajny produkt. Szczerze polecam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF176/21 Smoczki na noc
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF176/21 Smoczki na noc
Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine
Dudu varalicu nemojte vezati djetetu oko vrata jer to može uzrokovati davljenje.
9 od 10 beba prihvaća Philips Avent dudu varalicu (testiranje provedeno online na 100 majki, Ujedinjeno Kraljevstvo 2012.).